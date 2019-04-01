【愚人節●怪設計】合味道杯麵變耳機　英國酒店坐廁分半玩共享

來到4月1日愚人節，大家也會絞盡腦汁想出惡搞主意。「合味道」杯麵的生產商日清，於愚人節推出的一款聯乘的杯麵耳機，成為坊間熱（笑）話。除了這杯麵耳機外，今年還有其他創意十足的設計，是真是假並不是重點，最重要是這一天搏得大家一笑。

這款是日清（Nissin）與硬件品牌HyperX所合作推出的「HYPERX CUP MIX-IN」。（nissinfanstore）

杯麵聽歌？

近日，日本食品集團日清（Nissin）與高科技硬件品牌HyperX聯手合作，打造一款名為「HYPERX CUP MIX-IN」的合味道杯麵遊戲耳機，其外觀設計除了以杯麵的白色作為主調，它的聽筒設計的「杯」形，以及麥克風位置所配上的那隻「叉」，整個外觀根本與「合味道」杯的原型無異，非常逼真。



除了外觀，當然也有不少人會關心產品本身的質量，然而日清官方產品網店Nissinfanstore.com則解答了買家的疑慮：「耳機所採用的Noodlette™耳墊，就如拉麵般絲滑柔軟，適合長時間佩戴。」更寫明耳機具備消除雜音功能，強調有效將吃麵時所產生的躁音完全融離。產品上架不久，其經已極速在官方網站顯示「SOLD OUT」狀態，不過，這是真正的售罄，還是另一個愚人節的惡作劇方案呢？這就大家心中有數。

不同顏色也代表了不同的口味：燒烤味、檸檬及香草味、溫和味、辣味，以及超辣味。（Nando's） 燒烤味唇膏？ 耳筒之外，還有不少搞鬼產品值得留意。英國葡式烤雞連鎖餐廳Nando，近日與澳洲化妝品牌合作推出五款不同口味的唇膏，但味道竟是燒烤味、檸檬及香草味、溫和味、辣味，以及超辣味，玩味性強。餐館表示：「各款唇膏也帶有輕微的顏色，但唇膏出現的本意，是為了讓盤碟中的醬汁更加耐用，慢慢擠出使用。」

Travelodge Hotels用藍色膠子劃分出房間。（Travelodge Hotels） 一人一半的坐厠​ 不只是青年旅舍，總部位於英國的Travelodge Hotels同樣有共居意念，推出「Bedshare」企劃。我們可見洗手間內所有設備，就如毛巾、衛生紙，甚至坐厠，也有趣地全用藍色膠子分成一半，同時意指雙方客人皆擁有50％使用的權利，酒店更聲稱，若各方客人願意共享房間，還即時可享50％折扣。