【賣肉求虛榮】以牛仔布打造性感內褲　邊個品牌咁「盞鬼」？

雖然話牛仔褲乃是一年四季皆襟興的永恆產物，但對於香港這個異常濕熱的城市而言，要在大熱天時穿上「硬掘掘」的牛仔長褲，就的確是一件頗為煎熬的事，所以牛仔熱褲之所以流行，想當初也是時勢使然。不過，時移勢易，牛仔熱褲在夏天一向崇高的地位，今夏快將易位，並不是它流行度褪了色，而是在溫室效應之下，整個地球當真愈來愈熱，熱褲已不能發揮消暑降溫的作用，隨而代之者，正正是「底褲」……

Y/Project Navy Denim Panties $2,600，網店SSENSE有售。（SSENSE）

Y/Project設計師Glenn Martens。（WWD）

別以為這是一番神經病的胡言亂語，而是當真有時裝設計師站在來，提倡世人直接穿內褲外露上街，這位異想天開卻又付諸實行的鬼才，正是Y/Project的Glenn Martens。

這條名曰Navy Denim Panties盛惠$2,600大元的褲子，雖然不如真正的內褲般，以純棉或蕾絲布製造，但其剪裁Cutting卻委實和平常的底褲毫無分別，採用倒三角高腰剪裁，窄褲管刻意打造成超V Shape設計，大脾以至大髀內側部份外露人前，可謂極之性感，又極端「蝦」人著，基本上就要稍有「肉地」，多餘的脂肪部份立即表露無遺，當然有人會想到可以用黑絲襪和Leggings破解之，但這樣配襯非但難以表現Y/Project的前衞神髓，稍一不慎者，更會穿著出震震旺角風味，十分難駕馭。

其實應該很多人會批評這件Denim Panties毫無美感可言，不過「前衞」這回事從來就是如此，起初出現的時候被世人彈得體無完膚，但若干年之後卻又大紫大紅。（SSENSE）

Y/Project SS19。（Luca Tombolini）

不過此褲子雖然蝦人著，但細節程度卻叫人拍案叫絕，外型上縱然是一條牛仔布內褲，但細節位卻與傳統優質牛仔褲無異，褲子以上佳Indigo進行染色，結合精細石磨洗水工序，展現自然脫色效果，而褲子亦採用5口袋設計，附以鍋釘鈕釦，後腰部份更縫有皮牌標記，以跟住原著的方法去力求創新，十分特別。