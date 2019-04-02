【NBeams】當New Balance遇上BEAMS　全新聯乘Logo襯托灰系設計

雖然BEAMS與New Balance經已打造過不少聯乘系列，但今回雙方再度合作，與以往不同的是，New Balance竟捨棄品牌的經典「NB」Logo，反之用上全新設計的「NBeams」亮相，看來這次聯乘來得非常有誠意。

BEAMS與New Balance聯乘款式，今回以全新LOGO「NBeams」亮相。（BEAMS）

今回日本時尚名所BEAMS與運動品牌New Balance再次為大家帶來的聯名系列，亮點必定是後者為了此番合作，誠意帶來全新Logo設計。要知道，就算New Balance近期與不同時尚單位合作，如街頭品牌No Vacancy Inn、波士頓時尚名店Bodega，韓國街頭品牌thisisneverthat等多個聯乘系列，即使設計再刁鑽創新，也從不捨棄經典品牌Logo所用的「N」或「NB」設計。然而是次聯乘，New Balance則為BEAMS破格摒棄其具代表性的標誌，將「NB」轉換成「NBeams」，而四款單品T-shirt、短褲、帽子、風褸同樣用上灰色作為主調，全部勻有Logo NBeams 的蹤影。

BEAMS x New Balance 998，貫徹簡潔設計理念為主。（Sneaker Freaker） 就如以上所說，BEAMS與New Balance已並非首次合作，過往的聯乘每每也帶來驚喜，雙方共同推出過的998、1400等鞋款，同樣貫徹簡潔設計理念，產品面世時亦深受歡迎，被搶購一空。可能兩個單位合作大玩設計仍未夠盡興，近年更積極拓展三方聯乘企劃……

BEAMS x New Balance 1400，貫徹簡潔設計理念為主。（Sneaker News）

New Balance x Gregory x BEAMS PLUS，包含了袋、鞋和服裝。（eyecmag） New Balance x Gregory x BEAMS PLUS 去年雙方邀請美國背包老牌Gregory合作，系列分別主要以迷彩及灰色作為兩大主要設計題材，所推出款式結合了三方面的專長，袋（Gregory）、鞋（New Balance）和服裝（BEAMS PLUS），無論搶眼的迷彩，還是低調的灰色，也同樣受歡迎。

CHARI & CO x BEAMS T x New Balance的520鞋款，是聯乘系列的焦點。（網上圖片） CHARI & CO x BEAMS T x New Balance New Balance與BEAMS T也曾邀請過紐約品牌CHARI & CO進行三方聯乘，是次找來專注於發展單車文化的品牌CHARI & CO合作，主題自然環繞着單車與跑步作為大前題，系列帶來的羊毛套裝、連帽防水外套、大LOGO長袖上衣，也充滿街頭味道，然而這系列中，混合皮革及麂皮打造而成的深藍色調New Balance 520鞋款，無疑是系列中的焦點單品。

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