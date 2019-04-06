【ROLEX】來自巴黎的究極改錶單位MAD　誰說改撈就只有Bamford？

所謂「無錢買撈，有錢改撈」，作為男士聖物的ROLEX腕錶，基本上無論基層打工仔、中產專業人士抑或是富商巨賈也好，只要出得來這個社會打滾，就總會有一、兩隻傍身。然而時移勢易，過去大家只會單純重視款式、價錢，去判別玩家之間的差別，認為買Air-King者為之入門，視購Daytona的為之進階，但隨着近代改錶文化熱潮高速發展，ROLEX的變化以至鑑賞準則，也一時間千變萬化起來，資深玩家花費在改錶工序上的價錢，每每比購買一隻原版手錶高得有過之而無不及，一隻經過精良改製的Submariner，隨時比一隻116520更具收藏價錢。

MAD Paris以雕刻法改裝的的ROLEX。（網上圖片）

而且也別以為改裝ROLEX的權威單位，就只有英國的Bamford Watch Department，雖然它馳名的PVD鍍黑手錶技術已去到獨步天下之境，但其實英吉利海峽對岸的法國，同樣有高手坐鎮（何況Bamford在2017年已宣告暫停ROLEX錶的改製業務，轉攻其他品牌，時下流通的ROLEX都是舊版本），說的是巴黎改錶單位MAD Paris，雖然在亞洲地區名頭或不及Bamford響亮，在歐美各地卻是叮噹馬頭的，就連頂尖時裝店Browns也積極搜羅其作品，最近網店就引進一枚經MAD改造的Daytona 116520手錶，索價約$661,569港元，卻一迅間完售，令人咋舌。

由Bamford改製的PVD黑面塗層ROLEX過往不受歡迎，可惜一切已成歷史。（Bamford）

較之Bamford手錶，利用PVD黑面塗層技術所雕琢出來的冷峻感和沉實美感，MAD Paris的作品可謂沉受巴黎的天然環境和藝術氣息所影響，充滿綺麗治豔的美學氛圍，未必是他們改製的手錶都定必大紫大紅，耀眼生輝，而是哪怕是一隻以黑色作主調的深沉手錶，MAD都總有本事，畫龍點睛地透過鑲嵌、上色、雕刻和鏤空等技法，在最精要的部份、部件加入眼前一亮的創作元素和細節，既不影響手錶原來的結構和主體大局，同時又能夠為手錶昇華至獨一無二之境，因此哪怕改裝Tailor-made Order的改裝費，動輒6位數字，比許多ROLEX手錶的本身售價還要高昂，仍然不缺豪客問津

MAD Paris ROLEX Daytona 116520 "Sapphire Rainbow" Watch。（Browns）

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就例如上文提及過Browns最新引入的Daytona 116520＂Sapphire Rainbow＂Watch，以黑色作主調，卻藝高人膽大與錶圈及錶盤部份，特別是錶圈部件，以漸變的彩虹方式，將各式各樣藍寶石鑲嵌其中，在燈光的反照之上，定必耀目十足。至於錶盤之上雖然同樣鑲有寶石，但就低調地只在3、6、9點三個方向鑲有寶石而已，這並非一種孤寒，而是一種經過深思熟的對比鋪排，試想像一下，如果錶盤和錶圈都裝滿彩石的話，不但會破壞一動一靜的構圖結構，亦會把手錶造得土豪味十足。所以話，有事美麗的東西，並不是單純依靠數量、依靠鋪張就能取勝，道理就如同中國古代山水畫一樣，只不過是時下同胞忘記過去自身之所長而已……

MAD Paris Rolex Explorer II Watch HK$201,913。（Browns）

MAD Paris Rolex Milgauss Camouflage Watch HK$239,555。（Browns）

如果仍然略嫌Sapphire Rainbow Daytona過於新潮的話，MAD Paris尚有好些低調得來又「有啲嘢睇的款式」，例如黑白格調再配鮮色橙針的Explorer II；將錶身Stainless Steel打造成Camo圖騰的軍事風Milgauss，以至是將時間標示位置和錶圈的四分一部份，打造成夜光藍色的黑鋼Submariner等等，全部都是坊間可遇不可求的ROLEX精品，只要閣下負擔得起的話，的確大有入手的意義和價值。

https://www.mad-paris.com/

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