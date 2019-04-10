7-11傘子登陸中環紳士店？貴23倍價錢買下英國百年老字號優質設計

雨季襲港之時，彩虹瞬即遍地開花，乃因「7-11」的四色傘子而致。 近日，本地紳士店The Armoury聯同英國雨傘品牌Fox Umbrella推出聯名設計，驟眼看來與7-11那款無異，7-11那款賣$129、這款則售$3,000，價錢相差23倍，到底這Made In England傘子有何獨特之處？

7-11的傘子印有便利店名字和Logo（網上圖片）

本地紳士店The Armoury聯同英國雨傘品牌Fox Umbrellas推出傘子。（The Armoury）

這款稱之為「Mod：711」的四色傘子，故名思義其設計靈感正是來自連鎖便利店7-11，產品是本地紳士店The Armoury與英國雨傘品牌Fox Umbrellas的首次聯名設計。傘子同樣運用了白、紅、綠、橙作為主打色調，不過顏色的順序則與7-11那款有點不同；產品除了推出長身款式之外，還有短身縮骨遮可選。不過，前者價格就高達$3,000港元，後者亦需$1,500港元，究竟是甚麼驅使這品牌雨傘定價如此高？

雨傘最大賣點，就是「Made in England」。（The Armoury）

這雨傘的賣點，貴就貴在「Made in England」。除此之外，再進一步了解到這家百年英國老牌Fox Umbrellas對傘子的高度品質要求，以及品牌歷史，就自然明白到產品的高昂價格其實來得不無道理。

傘子刻有Fox Umbrellas品牌名稱。（The Armoury） Fox Umbrellas，創立於1868年，正值維多利亞女王時期的，品牌開創以來積極研究傘子的可塑性，尤其仔細鑽研雨傘的力學、物料和角度。時間來到80年代，當英國傘子依然只限於使用鯨魚骨或絲綢等材料製作，品牌就在此時，巧妙地利用第二次世界大戰，因當時製降落傘而剩餘下來的尼龍布，成功研發出第一把尼龍傘子，成就了當今雨傘的出現。 品牌亦同時率先發展出以鋼取代鯨鬚作為傘骨，提高堅固度。然而傘套、扣環，特別是手杖細節，品牌均是精心製作，就如Fox Umbrellas其中一款紳士傘Solid為例，由一根木雕琢成杆及手柄，更可當成手杖使用。若果傘子有所損壞，亦可送回倫敦總部修理，品牌對產品各方面的極致用心，難怪能夠成英國人購買高級傘具的首選。

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