【JIL SANDER】全新「+」系列投向大自然　為簡約美學添上功能性

JIL SANDER一直被奉為時裝界履行簡約主義的佼佼者，雖然設計師換上了Lucie Meier與Luke Meier夫妻檔，但設計仍然乾淨利落，簡單直接，從不過度賣弄花巧設計。 品牌推出全新的JIL SANDER+系列，正好秉承其簡約原則，不過設計則更具功能性、高品量。這個添上了「+」的支線，當中還有何值得留意？

由2019秋冬起，JIL SANDER+系列即將誕生。（JIL SANDER）

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JIL SANDER的設計，除了以簡約著稱，品牌向來也喜歡引用城市穿著概念作為創作特色，不過由 2019秋冬起，品牌所孕育出的JIL SANDER+系列，正是夫婦檔創意總監Lucie與Luke Meier，渴望將設計由都市延伸至大自然，然而二人向來醉心於參與遠足、攀岩、滑雪等活動，已能隱約找上端倪。

JIL SANDER+系列設計主打中性（JIL SANDER） 因大自然而生的JIL SANDER+系列，設計當然兼顧到機能與實用性，務求用家可在戶外感受到服裝的多功用特質，就如系列中的牛仔產品，由面料到整個生產工序，也採用日本岡山最好的紡織工房，這一切也為了提高牛仔的質量穩定性及延長產品生命的週期；再者，同時找上擁有200年歷史的蘇格蘭品牌Mackintosh合力打造的防水面料服飾。「+」背後的意義，正正意味着系列對品質的高度重視。



除此之外，系列不僅帶來以上單品，還包括了毛衣、大褸、睡袍、圍巾、運動服、靴子、披肩等完整性的服飾，適合不同的生活需要，由街上到屋內也照顧得到，而且設計主打中性，這個全由高質天然面料而製成的系列，可謂完全顧及到市場上的潮流趨勢及需求。

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UNIQLO在2015年所推出的復刻「The Best of +J」系列。（Uniqlo） 今次這個「+」號，令人回憶起設計師Jil sander跟UNIQLO合作的「+J」系列嗎，這於2009年秋冬發表的聯名系列，由Jil Sander本人親自操刀，設計均摒棄多餘繁複的元素，講求剪裁簡約、紥實精練，更重要是價錢實惠。到了2010年+J秋冬那一季，更榮獲Brit Insurance Design Awards獎項。雖然這系列於2011秋冬宣告結束，但顧客並未有因而忘記+J的美好，就如UNIQLO在2015年所推出的復刻系列「The Best of +J」一例，舊酒新瓶下依然被搶購一空。