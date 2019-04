【周訊】CHANEL正名、買CONVERSE都要抽籤惹眾怒、Gucci LV減價

上周因為有點事情把每週時尚要聞給耽誤了,為了彌補大家,這周的要聞一定會用心去寫的。

1)CHANEL發佈聲明其正確的寫法為全大寫

法國奢侈品牌「香奈兒」正式發佈聲明表示其品牌的商標寫法為全部字母大寫——「CHANEL」(網上圖片)

近日,根據The Fashion Law消息稱,大家耳熟能詳的法國奢侈品牌「香奈兒」正式發佈聲明表示其品牌的商標寫法為全部字母大寫——「CHANEL」。其商標將會在成衣、高級定制系列、配飾和香水等CHANEL的全線業務使用,還聲明品牌創始人Coco CHANEL本人的名字也應該用全大階英文字母來表示。

CHANEL在聲明中同時發出了警告。在這也提醒各位編輯、廣告商或者其他需要用到該商標的人士,請使用正確的寫法將字母寫成全大階。不然的話,CHANEL將會有權追究你的法律責任。也許不久的將來,CHANEL這個商標會成為品牌的專屬名詞。聽說CHANEL這樣做,是為了銳化其品牌的知名度和影響力。看來,以後不能隨隨便便的亂打CHANEL的商標了,萬一哪天一不小心打成了Chanel或者chanel,那就完蛋了。

2)買普通CONVERSE都要抽籤?網友暴動 「關公」發佈致歉聲明登熱搜

CONVERSE以其經典款CHUCK 70起家,雖然比一般布鞋貴但不算是非常高端的潮牌,卻也開始學起「饑餓行銷」,惜引起大批網友反感(CONVERSE Facebook)

前段時間,網路上鬧得沸沸揚揚的一個梗,「再也穿不起曾經的那雙CONVERSE了!」現在的鞋履市場竟然能火爆到這個程度,原本天真的我以為只有Yeeze和AJ這類的Sneaker才會斷貨,採取抽號銷售的形式。真的沒想到,就連CONVERSE也開始搞這種花樣,就正因為一對CHUCK 70。

基於這個情況,CONVERSE也發佈聲明強調,品牌從未參與、也不絕不鼓勵任何炒賣行為,並在第一時間「處理」了那家店的店長。但有些人就是唯恐天下不亂,對此致歉聲明不買帳,覺得這肯定是品牌的「饑餓行銷」行為。另外,CONVERSE位於中國山東濟寧的一家分店,在發售通知海報上要求消費者穿着CONVERSE服裝和鞋履才可購物的要求也引發廣泛爭議。(該店的店長肯定死的很慘)

CONVERSE雖然搞到一鑊泡,其實冇蝕底。第一,再次把CHUCK 70系列推上了風頭浪尖,獲得巨大的流量,走入更多群眾的視野;其次,提高了自己品牌自身的品牌商業價值,讓大家知道CONVERSE確實真的不便宜。即使品牌「關公」反應夠快,卻也造成了一波又一波的風浪,還登上了熱搜。何樂而不為?

CONVERSE「關公」極速發表聲明補鑊卻登熱搜。不過CHUCK 70確實是女星最愛的休閒搭配單品之一▼

3)希臘版VOGUE回歸,Bella Hadid登封面女郎開刊

時隔7年,希臘版VOGUE重新回歸。重返的開刊號封面由超模界的三好學生——Bella Hadid來演繹。主題為「Eyes on the future」,充滿希臘神話感的雕塑,與高貴優雅的服裝塑造出愛琴海的別樣風情(VOGUE Greece Facebook)

時隔7年,希臘版VOGUE重新回歸。Condé Nast 集團在上周日已經將VOGUE Greece重新上架銷售。該版本的主編將由29歲的Thaleia Karafyllidou擔任。最值得一提的是,重返的開刊號封面由超模界的三好學生——Bella Hadid來演繹。主題為「Eyes on the future」,充滿希臘神話感的雕塑,與高貴優雅的服裝塑造出愛琴海的別樣風情。時尚與藝術與歷史的碰撞,帶來具有獨特個性的VOGUE Greece回歸封面。

Bella Hadid的表現力與硬照實力,真的是一封比一封好。「肯德基三姐妹」(Kendall Jenner、Gigi Hadid還有妹妹Bella Hadid)終於可以解散了,Bella的實力必須跟另外兩個區別開來。她已經是真正的超模了,並不需要社交媒體和姐姐給她帶來流量。

其實希臘版的VOGUE早在2000年3月份已開始發行,由於該公司在2012年時因為債務危機導致破產,從而停刊。Vogue Greece的回歸,也意味着將會帶來富有希臘神話和愛琴海風情的時尚將會在世界上逐漸蔓延開來。

VOGUE Greece以年紀輕輕的Thaleia Karafyllidou擔大旗,隨即起用Bella Hadid拍攝個性封面▼

4)內地網紅王菊與國際天后Rihanna合照

「菊姐」真的算是人生贏家了——說的是內地《創造101》網紅王菊,她竟然成功埋身,與不務正業的國際天后(美妝老闆娘)Rihanna合照,而且勁Friend子(王菊微博/網上圖片)

「菊姐」真的算是人生贏家了——說的是內地《創造101》網紅王菊。王菊竟然與不務正業的國際天后(美妝老闆娘)Rihanna合照。在羡慕菊姐的同時,反而最想知道菊姐有沒有幫忙問一下,那位不唱歌只賣化妝品的女士什麼時候出新專輯呢?

王菊這次受邀Rihanna在倫敦舉辦的Fenty Beauty派對,據說這次受邀的人物都是日日女士非常欣賞的女性。菊姐身穿一件叫做「糖心蛋」的品牌定制短旗袍,搭配上粉色皮草還有極其揚眼的Barbie公仔耳環。菊姐就是Slay,站在美妝老闆娘旁邊也不會遜色。

王菊:“Where's your new album ?”

Rihanna: "Please try my new FENTY BEAUTY products!"

王菊特立獨行,使她在《創造101》中彈出成為時尚Icon,難怪獲邀參與Rihanna的Party▼

5)Gucci、Louis Vuitton、Prada、 Miu Miu…各大奢侈品牌內地相繼降價

早前,為了回應4月1日起於內地實施的增值稅減讓政策,奢侈品牌Gucci和Louis Vuitton紛紛在國內市場下調價格。Louis Vuitton早於3月底就下調了中國區官網的產品價格,幅度約為3%。而Gucci也將會面對中國市場下調3%的價格幅度。繼Gucci、LV雞肋式降價後,Prada及Miu Miu也不甘後人,在中國內地的商品零售價格也相應下調2%-3%。奢侈品牌集體降價是從2018年7月開始,由於進口關稅與增值稅調降,多個奢侈品牌相繼下調商品零售價格。

對於精准的消費群體,大家覺得其實也沒便宜多少。對於買不起的人,下調3%的價格,依舊是處在於買不起行列。(比如我)不過中國實施這次的增值稅減讓的政策,無疑也是打通了奢侈品在國內市場更好的銷售管道。促使中國的消費者能在境內消費,拉高境內的銷售額,以至於逐漸佔領中國市場。此政策相對於品牌自身是一件好事,對於消費者的利益幅度過低,倒是並沒有那麼吸引。

然而即使下調了價格,中國和海外的奢侈品仍然存在不小的價差。對於Gucci 3%的降幅,有代購表示,一般歐洲比國內便宜不止3%,2萬左右的手袋透過代購去買會比國內還便宜4000-5000元不等。

6)意大利品牌Roberto Cavalli美國子公司 申請破產保護

意大利奢侈時裝品牌Roberto Cavalli的美國子公司申請破產保護(Business Review報導截圖)

最近奢侈品市場不景氣,導致許多品牌紛紛出現財務赤字。意大利品牌Roberto Cavalli在美國子公司已經遞交破產保護申請,並會在近期關閉其品牌的所有門店,停止所有業務。在宣佈破產重組後,有將近200名員工集體在工廠抗議。一個奢侈品牌的全線業務關閉,也就意味着該品牌於美國子公司上下的大部分員工都將面臨失業的處境。

意大利總公司也正在尋求新的投資者,並尋求法庭和債權人通過重組計畫,維持當前的運營避免總公司的破產。多年來,該品牌一直在努力重振銷售,並在這個越來越由現金充裕的大型企業集團主導的行業重新獲得動力和知名度。但是其效果並不明顯,一直處在於虧損的狀態,如今奢侈品市場不再是一個簡單的市場,而是複雜又困難重重的一個境地。在創意總監以及公司領導層的各方面才能上,體現出一個品牌是否能繼續在市場中維持。

【本文獲「張雞米」授權轉載,微信公眾號:JimmyBitch】