【令和】年號三大代表色：梅、堇、櫻　將會成為日本時尚潮流嗎？

日本即將為 「平成」時代劃上句號，迎來新年號「令和」。 新年代的誕生，專屬於「令和」的代表色也相繼出爐，分別是梅、堇、櫻三色，亦被譽為最具日本情懷的顏色，到底這些顏色會否影響日本時尚潮流？

日本流行色協會JAFCA公佈「令和」代表色，分別是梅、堇、櫻三色。（JAFCA）

早前，日本就德仁皇太子（Crown Prince Naruhito）於5月1日正式繼位一事，宣告以「令和」作為新年號，而日本流行色協會JAFCA也隨之公布新年號的代表色，當中採用了日本春暖季節最常見的花卉色彩：中色調帶紫粉紅的梅（うめ）、暗色偏深紫的菫（すみれ）、粉色帶紫粉紅的櫻（さくら）。新時代與代表色的到來，亦促使了國家推出相關紀念品與產品設計，從而為當地帶來不少商機。

有關「令和」一詞，它本已有吉祥與和平之意。（time） 關於「令和」一詞，「令」本有吉祥之意；「和」則有解和平。兩字乃是源於日本古典詩歌總集《萬葉集》梅花之歌的第32首序文：「初春令月，氣淑風和。」，同時有寄予人類心靈相互靠近，以及文化茂盛之寓意，當中意境之美，剛好與三色不謀而合，利用它們表達溫暖與長存的意念，實在是貼身不過。

查究歷史，日本流行色協會早在1959年，昭和年間的天皇婚禮當日，為送上祝福，發表了「皇太子殿下御成婚慶祝色」七色；再到1993平成5年間，適逢皇太子結婚，協會也特地挑出八種「皇太子殿下雅子妃慶祝色」，作為恭賀，而過去所公開使用過的顏色也往往被廣用於當地，由此見得，JAFCA一路帶領國家的主要色彩文化，其影響力著實不容忽視。