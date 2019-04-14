【金像獎．曾美慧孜】《三夫》以外亦不平凡　以鮮艷顏色拼出個性

第38屆香港電影金像獎將於今晚（14日）舉行，曾美慧孜（原名為曾尤美）憑藉在《三夫》中的忘我演出躋身最佳女主角的候選名單。

雖然《三夫》中的小妹一角未能令曾美慧孜在《第55屆金馬獎》奪得最佳女主角，但她早前已摘下在香港評論學會和香港電影導演會的「最佳女主角」獎項。她今晚將與蔡卓妍、Crisel Consunji、張靜初及余香凝爭奪金像獎「最佳女主角」。

曾美慧孜在《三夫》中飾演小妹。（電影劇照）

《三夫》令曾美慧孜這個名字更為香港人所熟悉，同時亦為其演藝生涯帶來了不少轉變。可能你是因為《三夫》才認識到曾美慧孜這位女演員，但其實她早在2004年時已經正式出道。當年曾美慧孜憑藉電影《頤和園》出道，及後又參與過《建國大業》、《東京血族》等電影或電視劇的拍攝。

曾美慧孜的外表，並不是時下內地所流行「一號眼、二號鼻」的標準美貌。上揚的鳳眼反而令長相更具特色，令人留下深刻印象。在電影中，曾美慧孜飾演的小美有著異於常人的特質，服飾鮮艷，又與海洋有著極大連繫。而在日常生活中，曾美慧孜同樣不甘於平凡，喜以鮮艷的顏色作搭配，如鮮紅色、黃色等大家認為較難Carry的顏色。太陽眼鏡更可說是不可或缺的單品，幾乎每一個造型都會配上一幅太陽眼鏡，當中不少都是貓眼型，甚具氣勢。

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曾美慧孜亦登上過不同的雜誌，如《GQ》智族、《Marie Claire嘉人》、《VOGUEme》等等，德國雜誌《Artmapp》亦有其蹤影。

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近年的審美觀漸趨多元化，美麗不再局限於高挺的鼻子、明亮的眼睛、完美的五官比例，懂得欣賞自己才是真正的美。而近年時裝界中亦出現不少外貌獨特的模特兒，如長有白斑的模特兒Winnie Harlow和外貌酷似阿凡達的藏族模特兒Tsunaina，獨特的外表反而讓她們更富個性，並獲得不少人的青睞。同樣地，曾美慧孜雖不是傳統的標準美貌，但其獨特氣質反而更令人著迷。

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