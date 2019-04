【電影導讀】驚世駭俗的Alexander McQueen　創作靈感來自父母？

「沒有人發掘Alexander McQueen,是Alexander McQueen發掘了自己。」記錄片《英倫壞男孩: McQUEEN》中這一句話最教人難以忘懷。

電影海報。(網上圖片)

Alexander McQueen一生雖然只有短短四十年,但他為時尚界留下的東西卻是流芳百世,永垂不朽。不論是在Central Saint Martins的畢業作品《開膛手傑克》(Jack the Ripper Stalks His Victims)、及後的《沃斯》(Voss)、《豐饒之角》(The Horn of Plenty)、《高原強暴》(Highland Rape)抑或是《柏拉圖的亞特蘭提斯》(Plato’s Atlantis),每一場時裝秀都極具爭議,同時亦憾動人心。

最新的Alexander McQueen傳記《英倫壞男孩: McQUEEN》明天(4月11日)即將在香港上映,紀錄片以111分鐘為大家講述McQueen的一生,怎樣由一名領失業救濟金辦時裝秀的倫敦東區窮小子、到成為GIVENCHY創作總監以及成立自己品牌、如何以一個又一個充滿衝突性的設計征服整個時尚界、又怎樣一步步走向自我摧毀。McQueen的作品往往予人一種黑暗的感覺,精神病院、強暴、殺人犯等等都是他的創作靈感,而這大概與他的成長環境以及父母有關。在電影以外,亦讓我們一起認識一下McQueen的父母親為他帶來的影響。

Alexander McQueen。(網上圖片)

McQueen的全名為Lee Alexender McQueen,他曾說過當初選擇以middle name Alexander放入品牌名稱是因為聽起來更高級一點。成長於倫敦東部的斯特拉特福(Stratford)的McQueen生活並不富裕,家中共有六兄弟姊妹,父親是一名的士司機。

根據McQueen哥哥Michael McQueen的說法,他們的父親曾於1969年時精神崩潰並曾入住於Coulsdon的藤山醫院(Cane Hill Hospital),而McQueen對於藤山醫院附近的地下隧道亦十分好奇,因為多年來都有傳聞指隧道內設置了太平間、又或者有秘密的醫學測驗設施以及防空洞。McQueen創作過數個以精神病院為主題的系列,而最令人難以忘懷的定是2001年春夏系列《沃斯》(Voss)。

+ 3 + 2

而McQueen的母親Joyce則十分喜歡查究家庭的歷史,她曾到市政廳圖書館、不同的政府檔案處以及系譜學家協會去翻查家族歷史。Joyce曾向McQueen說過懷疑其家族源自於斯凱島(Isle of Skye,亦被稱為天空島),一個位於蘇格蘭北面的島。在那裡,早在十四世紀便出現McQueen這個名字。雖然McQueen母親沒有找到實質的證據說明McQueen家族與蘇格蘭有關,但在耳濡目染之下,令McQueen對於蘇格蘭有著特別的嚮往,他亦認定自己是一個蘇格蘭人,甚至選擇死後安葬在斯凱島。

蘇格蘭對McQueen有著強大的影響力,他在2000年接受大英帝國勳章以及之後出席Isabella Blow的葬禮時,均是以蘇格蘭裝扮出現,而且自家品牌中亦有不少與蘇格蘭有關的設計。2006年秋冬系列《卡洛登寡婦》(Widows of Culloden)以及1995年秋冬系列《高原強暴》均是以蘇格蘭為靈感。《高原強暴》表面上似是講述被強暴的少女,但實際上是在講述蘇格蘭被英格蘭入侵的歷史。

McQueen與母親之間有著強烈的連繫,除了改變了McQueen對自己的身份認同外,亦鼓勵了他到Savile Row工作,可說是開展了他的時尚之路。後來母親離世McQueen亦選擇了在2010年2月11日,即母親葬禮前一天,結束自己的生命。

雖然以上種種都不是電影的重點,但透過McQueen的父母親,可以讓我們更了解McQueen及其心境。

