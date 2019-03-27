【三夫】專訪美術指導Umi Ngai　美之二手衫與爛破船營造「美麗」

「凡是美麗的都是不真實的。」這是電影《三夫》劇本上的第一句話。 「你認為美麗是甚麼？」我問這電影的美術指導Umi Ngai。

《三夫》美術指導Umi Ngai（鄭子峰攝）

Umi（魏鳳美）是電影《三夫》的服裝和美術指導，「美」對於她而言，又有甚麼意義？「美麗不需刻意營造。」雖然她與陳果導演在美學方向上不盡相同，但這是他倆的共識。「只要令觀眾覺得演員與物件有關係，畫面能令觀眾留下深刻的印象就是美。」她又補充。《三夫》的故事大多發生在海上，訪問當天回到了拍攝的船上，彩色珠簾、旋轉木馬、畫有龍圖案的對聯……劇中所用過的道具依舊，只是多了塵埃來過的足跡。

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《三夫》是Umi首次擔起大旗，擔任電影的服裝和美術指導。由於拍攝團隊人數不多，由拍攝劇照、調色、到戲服、道具等等工作，全由Umi一手包辦。她說導演事前舉出黑澤明的《電車狂》予她作參考，電影同樣描寫低下階層，在用色上卻極為鮮艷。

鮮艷，是《三夫》的色彩基調，亦是電影中重要的一環。

鮮艷成了電影重要元素（《三夫》電影劇照）

《三夫》說的是妓女，描繪的是低下階層人口，所以不少戲服都是從二手店舖買來的，當中當然包括「窮人恩物」——美之。「因為在電影中造舊的成本很高，所以索性直接買舊衣。」

Umi根據不同的角色設定，為演員們打造服飾。老大的性格較為市儈，著重物質，T恤配背心外套，是典型中年男人的形象，帽子是他的象徵；而老二基於需要戴上義肢，身穿的服飾較為寬鬆，亦經常穿上長袖衣服，Umi笑言：「老二在拍戲時經常汗流浹背。」至於四眼，他是在廢鐵廠工作的年青人，以體力換取金錢的一群，驟看之下，他就像一位平凡不過的路人，但從日常的溝通、行為之中，四眼予人的感覺卻是異於常人。他總是穿上異常破爛、骯髒的衣物。

而值得留意的是，四眼的服飾設定與女主角小妹（曾美慧孜飾演）十分接近，雖然她是妓女，但四眼卻毫不介意，甚至把她娶回家，二人最為親近，甚至會交換衣服穿著，「因為在劇情上，四眼是真心喜歡小妹。」Umi表示。

鮮艷一詞，在小妹這角色身上的體現最為明顯，發揮得淋漓盡致。Umi說：「導演（陳果）表示過希望小妹是有點兒像盧亭的化身。」

根據《廣東新語》記載，盧亭「其長如人，有牝牡，毛髮焦黃而短，眼睛亦黃，而黧黑，尾長寸許，見人則驚怖入水……不能言語，惟笑而已，久之能著衣食五穀。」盧亭被視香港人的祖先，傳說中是一種半人半魚的生物。在劇中，不論是在日常生活中，抑或是「接客」的時候，小妹的衣著都都鮮色系為主，橙色、紅色、碎花，甚至是碎花配碎花這種在現實生活中難以駕馭的配搭，都會出現在她身上，塑造出異於常人的感覺。

紅色是由盧亭給我的感覺而塑造出來。 Umi

（鄭子峰攝）

除了鮮艷外，Umi亦把小妹塑造得妖豔，腰間的紅繩，在電影中頗為突出，說到當中的意義，Umi說曾美慧孜在試裝時已經在手上戴上紅繩，而且紅繩在陳果「妓女三部曲」第一部作品《榴槤飄飄》中亦曾出現過，所以便把繩子保留了下來。同時可以讓小妹有一種異於常人的感覺。

而紅色於小妹而言，同時是一種保護和希望。在電影尾聲小妹披著紅色長袍，獨自站在船頭，三夫則坐在後面，那一幕只有她是彩色的。「也許不少人對這一幕都會有不同的解讀，但其實紅袍純綷是小妹的一種防護。」Umi說。在茫茫大海中，四眼問到「咁我哋依家去梗邊呀？」有人回答「我點知呀，我又唔係香港人。」三夫在船上載浮載沉，早已不知末來的方向，只有紅色的長圍巾能給予小妹支撐，同時表達著她的希望。

《三夫》沒有俊男美女；沒有超凡特技，只有最真實的刻畫。

《三夫》是一個屬於香港的故事，電影的性愛畫面並不令人愉悅，反而使人心有戚戚焉。除鮮艷之外，《三夫》更是辛辣。作為「妓女三部曲」的最終章，十八年後的《三夫》比《榴槤飄飄》以及《香港有個荷里活》來得更赤裸，比起演員的赤裸演出，電影中流露的意識更為赤裸。

（鄭子峰攝）

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