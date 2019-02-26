法國另一位香奈兒　電影《Colette》講述的是這敢愛敢恨女權先鋒

歷史上，從來沒有人輕易拿來別人的名子與Coco Chanel相題並論，試問她的氣質與才華，誰人能及？ 若然要在法國找上另一位香奈兒，也許就只有法國國寶級女作家Sidonie-Gabrielle Colette才能媲美，過去甚至有人說：「Colette比Coco Chanel還要吸引。」究竟，Colette是誰？ 即將上映的電影《Colette》（寫我華麗緣）將會為我們揭盅。

《Colette》海報，由Keira Knightley擔任女作家Sidonie-Gabrielle Colette一角。（網上圖片）

在法國，無人不曉Coco Chanel，但更多人認識誰是Colette。她一生傳奇，是20世紀法國少數著名的女性作家，也是傑出的舞蹈家。在那個女性尚未能抬頭的時代裏，她的文字喚醒了女性平等的重要，而她的舞姿則講述了一個女性身體自主的劇本。



Sidonie-Gabrielle Colette的故事，可以由她的首本小說《Claudine》說起。

《Colette》劇照（網上圖片） 「我名叫Claudine，我住在蒙提尼，我大概應該不會死在那兒吧。」書中一句直接的開場白，用一個名為Claudine身分的虛構女子，描述Colette真實的童年生活。《Claudine》不止交代了Colette孩童時光的歲月，更直接揭示了這位鄉村年輕女孩的寫作天賦。然後一本又一本關於《Claudine》的續集面世，成名者，卻並非Colette本人，而是比她年長十四歲的丈夫Henry Gauthier-Villars，人稱Willy的巴黎著名專欄作家及書評人。

文字出至Colette，書中所刻下的出版人，卻是Willy。因為愛、因為是男尊女卑的年代，又或者因為Colette太過於年輕了，還未學懂做人處事，甚至社會的功利，她不介意功勞全歸於Willy。Willy其後甚至威逼她寫作，更將Colette鎖在房間內。當時她還未懂得反抗，不過就深知自己心底裏絕無半點屈服，不想再因女性的身份而被無視自己努力的成果。

「在我什麼都不懂的時候，你發現了我。你在我身上塑造了自己的慾望。而且你以為我永不會得到自由，但你錯了。」

有人說過，Colette一生有過三段刻骨銘心的愛情，但並沒有將Missy列入其中，可是她的出現，確實對Colette影響至深。（電影劇照） 生命直至遇上Mathilde de Morny（Missy），從此改變了她的人生。一次文化聚會上，她認識了一位男兒頭的女人Missy，首次碰面交談，Missy已知書中主角的故事及文字全源於Colette，並同時大力鼓勵她去取回本屬於自己的名譽、財產，甚至是書本的版權。記得電影來到Colette要求丈夫償還一切的那幕，Colette無懼當時女性連着褲裝都會招致輿論抨擊的保守年代裹，身穿踢死兔，走上大街，再踏入報館與Willy理論。雖然Colette最後追討無果，但這個畫面，卻充斥着Colette無視社會對性別的偏見，為自身價值而站立出來的那份勇氣，同時為日後的女性主義打上強心針。

「執筆者，就是改寫歷史的那位。」

法國女作家Colette，在現實中的確曾穿上整套西裝示人，而且筆下主題總帶禁忌及前衛的筆觸。

還不止意志上的獨立持行，Colette更開展了與Missy的同性戀情；繼後為賺取生計還當上了舞女，同時大膽在舞台上，用裸露姿態去講述女性身體自主的議題；並曾與Missy共同演出時，在台上上演相擁接吻。Colette的愛情與生活，的確引來當時文化圈的一陣騷亂，縱然如此，她也一直堅持在往後的日子大膽去愛，大膽去創作。繼後，Colette開始用上自己的名字出版，作品議題由男女之情，再到同性愛情以及女性在婚姻中的獨立自主都有所涉獵。Colette無疑是法國女性的重要代表聲音，亦只有她一人能夠與Coco Chanel齊名。