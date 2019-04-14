【金像獎】看過《翠絲》　再認識時裝史上男扮女裝的先驅者

第38屆香港電影金像獎今晚就會正式開動，雖然未知各大獎項花落誰家，但由「黑仔」姜皓文主演的《翠絲》已然先聲奪人，不單止是因為戲中對於性別的議題，在社會中引起廣泛回響，就連戲中翠絲和打鈴哥的Drag queen和蕾絲內衣造型同樣矚目，有人大讚他/她們別具風韻和前瞻性，卻有有人批抨造型不倫不類、不堪入目，總之就是一樣米養百樣人，各有各的見解。

不過，只想讓那些對男扮女裝仍然有所保留者知道，其實這們玩藝兒以至學問，可謂源遠流長，並非一時三刻的流行；而且時裝歷史上，以男性銅體展現女性美的前衞之士，從不缺少，他們的風姿綽約不但被載入史冊，就連當代許多時裝品牌的人氣設計，都不過是受到這批遠古先驅者的啟蒙所開發而已，可見流行史上將女裝穿搭得好看的男生可謂多的是，世人並不應該只知道一個David Robert Jones。

好些人看到「黑仔」在戲中穿著蕾絲內衣就呼天搶地似的，其實較之現實社會好些男扮女裝的時裝人而言，這種程度根本就十分「碎料」。（電影截圖）

Quentin Crisp。（網上圖片）

Quentin Crisp 保守社會中的華麗鬥士

回顧女扮男裝的歷史，Quentin Crisp可說是元祖級，本名Denis Charles Pratt的他1908年誕生於一個智識份子家庭中，父親是口才了得的律師，母親則是一位家庭教師，在家教嚴謹的保守社會風氣下成長，似乎是這位小男孩可見的道路。然而有別於當時保守的普羅大眾，Denis自少就發現自己喜歡和身邊的女孩子一樣，打扮成一位豔治美女，為自己的臉兒化妝、塗上胭脂水粉，並且留一束長頭髮和塗指甲油；隨後更發現自己喜歡男生，是一名同性戀者。對於這種與生俱來的性取向，Denis個人並不覺得是甚麼特別的一回事，更為自己改名為Quentin Crisp，遺憾在那個古舊的時代裏，英國社會風氣保守，每每視同性戀者為異類，使他自少在校園內備受排斥欺凌，後來就連親生父母亦厭棄他，將其趕出家門，並流落風塵。

現代人看的話，其實Quentin Crisp的造型在現念社會已然十分正常，遺憾在他身處的年代卻並非如此。（National Portrait Gallery）

這個社會，許多時都總是以貌取人。（翠絲）

然而，縱然生活如何風塵困頓，社會如何不恥為伍也好，Quentin Crisp從來沒有質疑過自己半分，並以自己的性取向和女性打扮而自豪（留意當時的社會當真保守得很，即便是同志群體，亦有很多人對Quentin Crisp華麗的女性向打扮持抗拒態度），每次出街總是以花枝招展的狀態視人，先以最精雕細琢Dandy Look西裝造型作主軸，結合亮麗絲綢圍巾、輪廓誇張的帽子和形形式式的首飾，打造出一系列既古典又妖豔的造型，出席各大藝術界場合，久而久之漸漸受到前衞之士認同，邀請他表演脫口秀和一系列寫作活動，並於1968年撰作出自傳文學作品《The Naked CivilServant》，成為首批高調公開自己同志身份的人，亦分享自身同志道路上種種心路歷程，被視為同志權益抗爭運動中的重要文學作品，Quentin Crisp本人亦成為往後LGBTQ的永恆Icon。

BodyMap。（dazed）

除深受LGBT界別擁戴外，Quentin Crisp在時裝界同樣地位超然，除妖豔、卻又結合古典紳士風情的獨特配搭術，不但倡導了新漫浪主義New Romanticism運動在英倫的誕生，也直接啟蒙時裝設計的創作靈感，環顧整個新漫浪主義風潮裏，前衞品牌BodyMap絕對是當中最具代表性的單位，而品牌兩位主理人Stevie Stewart和David Holah就曾多次表示，Quentin Crisp的美學和生活態度，正是影響得他們極深的重要元素。

Leigh Bowery。（網上圖片）

Leigh Bowery 至今仍然顛覆世人的瘋狂鬼才

Quentin Crisp啟蒙了1980年代的New Romanticism，而New Romanticism時代中傑出的人材，論離經叛道的破壞力，就一定非Leigh Bowery莫屬，就算是同樣以狂亂前衞見稱的Boy George、Steve Strange、Judy Blame定還是John Galliano，亦仍然不能位列同一層次之中，只因集音樂、時裝設計及行為藝術於一身的他，其男扮女裝之法實在過於激進，即便是典型女生，亦未必能接受到這程度的打扮，單單是每次出場的時間，總會將自己臉容打造成小丑或外星人模樣，就深知他絕非泛泛之輩。

+ 5 + 4 + 3

Leigh Bowery可是一個身高達190cm已又體型巨大的胖子同志，卻總是為自己設計打造不合尺寸的服飾，例如超緊身SM裝、全珠片閃爍迷你裙、或其他根本難以用文字去形容的超現實服飾不特止（如果閣下認為Walter Van Beirendonck的服飾經已是極盡搞怪的話，那麼可以告訴你比利時人在Leigh Bowery面前，也不過是小巫見大巫），更總是以出奇大意的大膽方式來穿搭這些衣服，一般人唯恐遮掩不及的大肚腩，他就肆無忌憚地隨意展露出來，並不時將自己矯裝成孕婦來整蠱做怪；對於自己胸前的肥大脂肪，則又透過束胸衣或緊身衫，來塑造仿如女性乳房一般的意味，更不時隨意擺動自己的乳房來拍照跳舞，大玩色情。

（左）Leigh Bowery，（右）Alexander McQueen。（agnautacouture）

雖然在俗世人眼中，Leigh Bowery當真是一個徹頭徹尾地異於常人（曾經的一個行為藝術表演﹐是邀請音樂同伴Nicola Bateman上台，飲下Bowery排泄出來的尿液和嘔吐物），但他創作出來的異常天開，卻一直是時裝世界至高無上的前衞貴寶，近二十多年以Leigh Bowery個人形象為靈感的時裝界多不勝數，更不缺天王巨星級，看看John Galliano、Alexander McQueen、Martin Margiela以至Gareth Pugh製作過的服飾，你就會知道Leigh Bowery在時裝界的影響力，實在不比香港人熟識的川久保玲為低。所以建議那些自以為是的品味之士，每當見到男扮女裝者和Drag queen而又想去嘲笑人「乸型」甚至變態的時候，請冷靜地停一停、諗一諗，弄清楚那些你們引以為傲的設計大師，其創作靈感都不過是來自一群喜歡男扮女裝的人。

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