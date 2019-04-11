【CAMPER】重新認識　一個最常被香港人曲解的品牌

或許香港人生活實在過於匆忙，對於好些事情、人或物事，每每只接觸過人家的片言隻語，就總會自動自覺為人家的形象蓋棺定論。例如CAMPER這品牌，認識它的人為數不少，偏偏真正願意花時間了解它理念的卻又九牛一毛。眼見人家不會大鑼大鼓，花重金禮聘內地紅星擔任代言人，或取巧地與通俗到不行的「知名」品牌合作，生產超限量Crossover，就以為人家不思進取，或者與潮流格格不入，從而漠視人家創作過、執行過和堅持過的一切。 當真在香港曾聽人說過，指CAMPER的形象，就和那個「著鞋要健康，去搵XXX」的品牌毫無差別，就一味只會重視舒適度，對時裝潮流的美感卻是欠奉。其實訴說這些話的人或許自覺高人一等，或十分有型，然且放諸在國際舞台之間，卻短視得令人啼笑皆非，只因真正的CAMPER，其實你們又領教過未？

廢話不多說，先來看看下列造型照：

（CamperLab）

當你潛意識以為這是來自韓國新人王Kanghyuk或新晉街牌Affix的工業風服飾，其實它可是來自CAMPER旗下一個名曰CamperLab的特別企劃（情況等同Stone Island的Shadow Project一樣），專門邀請世界各地的創意人材加入，為CAMPER帶來全新的可能性，系列內一切都是以實驗行先，銷量反屬次要（早預料普羅大普未必一時三刻接受到），上季FW18就大玩泥漿浴，探索戶外環境與機功性鞋款的關係；延續至今季則繼續大玩Functional，不過就轉向到從反光物料入手，以Reflective Glow為主題，將品牌經典款COURB作為基調，打造出鞋面360度具反光效能的鞋子，十分新穎。而能夠將形象傳統的COURB帶來天翻地覆革新的人，亦當然並非無名之輩，他正正是CAMPER與CamperLab的創作總監，法國人Romain Kremer，曾任職Dior和Mugler的時裝設計師，到2014年則被CAMPER任命為品牌史上首位創作總監，足見品牌銳意走向前衞的決心。

Romain Kremer。（網上圖片）

所以回顧歷史，2014年開始的CAMPER，就無疑是一個迎來質變的分水嶺，時裝潮流的形象全面提升，除了廣告、店面裝潢帶來革新，更大力發動一連串聯乘合作企劃，特別是與德裔設計師Bernhard Willhelm「B仔」的Collaboration，一方面將CAMPER的優閒風格融入到「B仔」的玩味元素之中，令一方面也將「B仔」超現實的天馬行空，改造成可行的舒適實用方向，從而打造出一連出人氣鞋款，只因CAMPER老早就明白到，論實用性、工藝感、舒適度和口碑，自品牌創立起這數十年間，他們已經有了，未來要大力發展的方向，正是過去所沒有的冒險創作精神。

Bernhard Willhelm的設計，在時裝界向來以玩味怪旦見稱，一般人根本難以Handle。（Bernhard Willhelm）

+ 3 + 2

CAMPER × Kiko Kostadinov 將CAMPER 1997年推出的舊鞋款Camper Teix重新塑造。（CAMPER）

而繼Bernhard Willhelm之後，CAMPER上年亦正式向另一位時裝鬼才招手，與保加利亞人氣設計師Kiko Kostadinov合作，推出聯乘系列，FW18頭炮就以“new outdoors”為主題，將CAMPER 1997年推出的舊鞋款Camper Teix重新塑造，配上鮮艷配色和防水Gore-Tex®技術，試圖將戶外、工業和時裝3者結合起來，意念十分新鮮。來到SS19新季，更進一步將鞋面挑空，再貼上特大魔術貼，將工業用的Camper Teix打造成涼鞋一樣，震撼程度足以媲美1017 ALYX 9SM與ROA的聯乘鞋作，意念極盡前衞，何來老土之有？

Casa Camper精品酒店。（網上圖片）

鞋履以外的使命

又對於國外時裝界而言，CAMPER令一個受人關注的地方，乃是它除了鞋具這本業之外，這些年來亦花了大量資源於許多表面上「唔等洗」的事項之中，例如早年就在2005年當Boutique Hotel概念也還大行其道之前，就身先士卒地於巴塞隆拿及柏林發設Casa Camper酒店，推動精品酒店文化風潮，引來一時佳話。而去到2013年，品牌更突然涉足帆船運動領域，贊助參賽隊伍Emirates Team New Zealand出戰America's Club美洲杯帆船賽，以上種種搞作，問心並不見得當真會直接推高品牌的產品銷量，卻有利推廣一個地區的人文文化和質素，最終受益者未必是品牌自己本身，長遠卻定必對社會有益。

WALK ARTISTRY計劃，香港店第一波就率先與台灣藝術家李霽合作。（CAMPER）

CAMPER WALK ARTISTRY 跟隨藝術家李霽踏上尋找台灣本源的藝術空間之路

而且別以為這類文藝福利在外國才有，即便在香港CAMPER的專門店亦隨處可見，只是許多人總是選擇視而不見了吧！例如CAMPER銅鑼灣加寧街專門店，最近就成為了香港區代表，參加品牌全球性舉辦，名為WALK ARTISTRY的空間與藝術計劃，邀請世界各地不同藝術家到店內進行裝飾藝術，並製作展示品，從中探討大都市人「步行」的藝術。

香港店第一波就率先與台灣藝術家李霽合作，邀請大學主修建築、之後從事藝術、卻同時間熱衷跑步和植物的他，以台北、天山和柬埔寨為主題，為銅鑼灣店製作出3件揉合植物與建築美學於一身的混合創作媒體，其迷你自然景觀，十分的骰，卻又深藏精密的建築力學定律和空間玩味性與其中。遺憾文章發佈之時，這個活動經已完結，唯有期待不日到來的第二波藝術項目吧，反正如斯前衞思法和創意諗頭，CAMPER向來多的是。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁