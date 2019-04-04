【TSUMORI CHISATO結業】三宅一生愛徒創立　廿九年可愛世界落幕

TSUMORI CHISATO曾是不少香港女生喜愛的日牌，品牌創辦人津森千里也是傳奇設計師三宅一生的愛徒。 這由她創立的同名品牌，下年便迎來第三十個年頭了，可惜等不到這天已宣佈結業，其所屬的大型時裝集團A-net日前決定正式結束TSUMORI CHISATO的業務，為這繽紛可愛的設計畫上句號。

TSUMORI CHISATO由日本設計師津森千里於1990年創辦。（pinterest）

隨著品牌TSUMORI CHISATO在日本時裝集團A-Net的合作契約即將完結，A-Net同時正式公告將不會繼續經營其品牌業務。A-Net透露，現時品牌在全日本及國外總共有23間分店，而所有店舖將會在七月中旬至八月底陸續關閉；國內店會繼續出售直到品牌的2019春夏系列，海外店則會直至其2019-2020年的秋冬系列。另一邊廂，品牌創辦人津森千里的設計工作室T.C仍有不少項目進行中，此外，她不排隨另創新品牌或再找其他合作夥伴重新開始的可能性，TSUMORI CHISATO結業，並不代表津森千里的設計會停下來。

日本設計師津森千里。（wwd） 津森千里畢業於著名文化時裝學院，於1977年加入ISSEY MIYAKE INTERNATIONAL旗下擔任ISSEY SPORTS的設計師，是三宅一生（Issey Miyake）其中一位得意門生。其後，她於1990年正式創立個人品牌TSUMORI CHISATO，她曾說：「若要做回最真實的自己，就是可愛。」於是我們可從她的每個系列裏，那些色彩繽紛幾何圖案、多姿多彩的色調、花卉印花、釘珠繡花等設計細節和元素中，窺探得到設計師那份既可愛又富活力的時裝哲學，同時不失ISSEY MIYAKE的立體剪裁，以及簡潔利落的線條。

這是TSUMORI CHISATO首場走到巴黎時裝秀上的系列，2014春夏。（vogue）

直至2003年，津森正式將品牌由東京帶到巴黎的天橋上。記得首場巴黎時裝騷中，整體效果帶着強烈的日本風格，極其講究浪漫與飄逸美感，成功俘虜女性的心。再者，被津森視為最難忘的一個系列——2015年秋冬，當中以印花設計呈現UFO、女超人等漫畫圖像，津森親手繪製的印花同樣貫徹了品牌的正能量、趣味等重要DNA，整個系列都帶來不少驚喜，「只要保持快樂，相信自己，就能創造有感染力的設計。」