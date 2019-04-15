【權力遊戲】HBO × SBTG限定adidas球鞋　全球限定4對作抽獎

萬眾期待的《權力遊戲》GameOfThrones第八季（最終季）正式啟動，作為風靡全球的美劇，哪怕乃是一套「古裝」劇也好，將它時髦化，打造成時下流行的潮流單品，當然是勢在必行。所以向來識得搵錢的HBO，最新就伙拍adidas和改鞋大師Mr Sabotage，以GOT故事為主題，推出全球4對的超限定球鞋，作全球性抽獎之用，只要答啱問題就有機會得到。

Mr Sabotage是新加坡首屈一指的改鞋大師。（Vulcan Post）

Night King版Micro R1，每對鞋都會印有該角色或家族的紋章。（HBO）

作為世界級的權威改鞋單位，由Mr Sabotage夫妻檔領軍的新加坡品牌SBTG，今次就應HBO之邀，以4款adidas經典鞋款作為軸心，改製出4對皆只此一對的稀有球鞋，每對鞋均代表《權力遊戲》故事內的一個勢力：例如本身就以銀色鞋身馳名當世的Micro R1，今次就被SBTG噴上仿如暴風雪的迷彩圖案，以象徵它是屬於終極大奸角Night King的專用鞋款；

Targaryen版Stan Smith，講真有些似FBT。（HBO）

而曉駕馭火龍的Targaryen家族，SBTG就採用了啡Tone Stan Smith來打造，鞋頭繪有龍爪圖案，鞋口周圍披有真皮皮革，並於皮面上穿有珠珠，別具民族感之餘，如此設計概念亦與visvim的經典鞋款FBT有着異曲同工之妙。至於以野狠為標記Stark，其家族元素則被注入到Falcon鞋款之中，Falcon名義上是一對新鞋款，但內在又包含著種種懷舊元素，事關Falcon設計靈感其實是來自1997年誕生的Falcon Dorf Runner，臃腫輪廓配以「九唔搭八」配色，的確深具Dad Shoes的味道。但如果始終都是較喜歡Old School鞋款的話，代表獅子Lannister的復古休閒慢跑鞋Continental 80會是不錯選擇，鮮紅色的鞋身（Lannister家族的主色是紅色），鞋中底位置更刻有其House Words「Hear Me Roar」，本來型格十足，奈何Lannister一族在劇集中的形象向來相對負面，並不見得受觀眾歡迎，即使有足智多謀的Tyrion Lannister撐場也無補於事。

《權力遊戲》內一眾主要角色的結局如何，今季終於有分曉。（www.in.com）

抽獎遊戲內的答問題環節叫人不明所以。

那麼如何贏得這4對至尊球鞋呢？就是要在4月25日以前登入https://gameofthronessbtg.hboasia.com/，先登場並答問題就可以了，不過那些問題實在叫人摸不着頭腦，詳情不作多講，自己Click入去就會知！

不知怎地，adidas今年可說與GameOfThrones和HBO「行得好埋」，今次與SBTG合作的改鞋、送鞋企劃不在講，其實早前這2大單位亦曾推出adidas x Game of Thrones Ultraboost別注聯乘，從劇中「維斯特洛大陸」的六大家族作為設計靈感，採用各個家族的專屬配色並結合Primeknit編織物料製作鞋身，原意雖好，遺憾從美學上卻不太見得與《權力遊戲》有何直接關係，所以坊間反應好像一般，期望他們能夠透過今次SBTG的聯乘系列來重振聲威吧。

adidas x Game of Thrones Ultraboost別注聯乘，「係咁意」按劇集人物設定加上相應配色，就包裝成劇集別注系列，當真誠意久奉。

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