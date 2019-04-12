米蘭設計周2019　LOEWE將皮革結合古法編籐　盡顯工匠精神

設計師Jonathan Anderson曾分享：「手工技藝是設計當中一個非常重要的單元。」自從設計師入主百年時裝屋LOEWE後，除了繼續將品牌一向引以為傲的皮革工藝推向到極致之外，向來鍾情於傳統手工藝的Jonathan，一直嘗試為品牌注入更多工匠精神。 而接近尾聲的米蘭設計周2019(Milan Design Week 2019)，這位英倫設計師就正正為品牌上演一場「當皮革遇上古法編籐」的設計，更成當中亮點。

米蘭設計周2019，時裝屋LOEWE展示出一系列皮革融合歷史悠久的編織技術而成的設計。（designboom）

LOEWE的手袋，不只限於精湛高級的皮革作為原材料，在米蘭設計周2019, Jonathan Anderson則邀來十一位國際藝術家及工匠，共同打造出一個命名為「Loewe Baskets」的展覽，其所展出的作品，就是一系列皮革融合歷史悠久的編織技術而成的設計；袋款之外，還帶來家品、配飾，以及眾藝術小品。

這位同樣是品牌邀來的其中一位日本藝術家Hafu Matsumoto。（designboom） 整個展覽，由材料編籐與皮革；靈感與系列四大部分組成。「靈感」的意思，正是以上所提及到，品牌請來十多名編織工匠，例如兩位來自日本的藝術家Jiro Yonezawa與Hafu Matsumoto，同樣擅長於編竹技法，為品牌一共帶來七件主要以竹條為製作軸心的藝術品。Jiro使用繭作為材料，而Hafu所創的四件作品，則採用寬條的竹子與皮子交織而生。「靈感」的部分，正正希望藉與不同藝術家的合作，發展出前所未有的創作意念。

曾入選LOEWE工藝獎的藝術家Joe Hogan。（LOEWE） 另一邊廂，袋子、配飾與家品等較為大眾化的產品，就是由「系列」這部分衍生而成，合作單位主要有三位，分別來自愛爾蘭專製籐籃的ARKO、美國編織藝術家Deloss Webber，以及曾入選LOEWE工藝獎的藝術家Joe Hogan，務求將他們所熟悉的打結技術，以及加利西亞編織技法放置設計當中。其實三人同樣對品牌的設計絕不陌生，以Joe Hogan一例，LOEWE的2019春夏系列，也有參與其中。

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品牌將皮革與織品的融合成果，除是次展覽之外， 其實已早見於過去的系列中，就如2019春夏，雖然當中不缺精緻羊皮或麂皮而製的袋款，但因受藝術家Joe Hogan的編織作品啟發，系列就嘗試將人氣高企的PUZZLE BAG、GATE BAG，換上擁有田園氣息的稻草材質和籐籃材料。相信在Jonathan Anderson的帶領之下，LOEWE的產品將繼續走向多元化。