【深圳時裝周】浴帽變潮流單品成焦點　彩色大媽博客擁90萬粉絲

每逢四大時裝周的季節，都會吸引世界各地時裝愛好者的目光，大家都會十分留意各個品牌的動向及發佈會。 時裝周期間，街上每一位都化身成天橋上的模特兒，作出一番悉心打扮，所以一直以來街拍同樣是焦點所在。而若要談中國的時裝周，上海時裝周無疑最為矚目的一個。不過，3月中在距離香港不遠的深圳所舉辦的時裝周，同樣引起極大迴響，皆因街拍造型實在太過矚目驚心，當中絕對要留意「色彩女魔頭Kitty姐」。

也許大家近日在網絡上已看到不少深圳時裝周的街拍相片，每一個都把自己認為最時尚的衣服放上身，自信地走在深圳街頭，擺出一個個動人的姿態。而在人群中，又以「色彩女魔頭Kitty姐」最為吸睛。

除了深圳時裝周外，「色彩女魔頭Kitty姐」亦是上海時裝同的常客，或許你未曾聽過「色彩女魔頭Kitty姐」這個名字，但她在內地的受歡迎程度絕不能小覷。Kitty姐微博上已坐擁逾九十萬粉絲，其穿衣風格從名稱中已能窺探一二，每一次都以極為高調的顏色作為搭配主題。她自稱為「自媒體時尚色彩冒險家」，穿過的顏色絕對可以湊成一道彩虹，經常在微博上分享日常穿搭以及與女兒的「母女裝」。

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而Kitty姐最令人驚嘆的定是把日常生活融入時裝，從穿搭照片中可見，Kitty姐十分喜歡戴上畫家帽，不過，若果仔細觀察，你會發現那並不是畫家帽，而是一頂可以在酒店免費得到的浴帽。Kitty姐曾在接受傳媒訪問時說過，這樣做是希望賦予生常生活小用物更多有趣的意義。大家下次去旅行時亦不妨試一試。

再看「色彩女魔頭Kitty姐」獨有的色彩世界：

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相信不少人都會取笑深圳時裝周街拍又或者是「色彩女魔頭Kitty姐」的打扮，造型是否美觀確是見人見智，但若撇除美觀的因素，至少「色彩女魔頭Kitty姐」的創新和大膽正正是香港所缺乏的。

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