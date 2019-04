【Lyn Slater】58歲才開始讀設計　歲月痕跡是她獨特的時尚魅力

熱愛時尚的靈魂,從來不會只侷限於年輕人身上!Lyn Slater 擁有犯罪學博士、社會學教授、模特和時尚達人等多重身份!她在 58 歲時才去紐約大學研修設計課程,因緣際會下,她甚至開設自己的個人時尚網站 —— Accidental Icon,現在 IG 粉絲人數已達到 64 萬,她的故事告訴你,不管想做什麼事一切都不會太晚!跟著 Dappei 一起看下去吧!

Lyn Slater 從小直到大學都就讀天主教女子學校,但傳統的規範仍然束縛不了她想追求個人風格的自由!(Instagram@iconaccidental)

在傳統觀念下仍然維持叛逆的主張

Lyn Slater 從小直到大學都就讀天主教女子學校,但傳統的規範仍然束縛不了她想追求個人風格的自由!例如校方規定不能配戴任何飾品,除了念珠和十字架。所以她便將整串的念珠掛在腰帶上,將不同的十字架徽章裝飾於自己的校服上,使自己的個人特色從各個學生中彰顯出來!重點是她也沒違反校規!這種叛逆不願意低頭的舉動,從她的穿搭上便反映了出來!

如何意外成為 Accidental Icon?

說起 Lyn Slater 會成為時尚達人與模特的故事,確確實實是場「意外」!起因於 2014 年正值紐約時尚周時,Lyn Slater 穿著山本耀司套裝並拿著 Chanel 的包在林肯表演藝術中心附近等待朋友,沒想到卻忽然被現場想街拍的攝影師和記者,誤以為是時尚界的潮流人士!除了開始拍攝她外,也有人提出專訪邀請,從此意外的開啟她成為了時尚指標的人物之一 ,所以 IG 帳號和個人網站名字也很逗趣的取為 Accidental Icon!

說起 Lyn Slater 會成為時尚達人與模特的故事,確確實實是場「意外」!所以 IG 帳號和個人網站名字也很逗趣的取為 Accidental Icon!(Instagram@iconaccidental)

愛自己,找回身體自主權

Lyn Slater 認為變老使她變得更有自信,也更能愛自己!她透露 40 歲第一次嘗試刺青時,讓她重新找回了對身體的自主權!她就讀犯罪學和當過社工的經歷,也一直使她對於社會和司法體制的不公和性別歧視感到不滿,也討厭別人將性別與年紀當作「該做」與「不該做」的一種分界點,因此能透過穿搭來重新奪回與定義自己對她而言是件非常美好與重要的事情!

她一直使對於社會和司法體制的不公和性別歧視感到不滿,也討厭別人將性別與年紀當作「該做」與「不該做」的一種分界點,因此能透過穿搭來重新奪回與定義自己對她而言是件非常美好與重要的事情!(Instagram@iconaccidental)

不要讓年齡成為絆腳石

Lyn Slater 也絕對不是個只會打扮的洋娃娃,她有想法、有智慧,知道自己要什麼便努力去爭取,才造就她現在的地位!她也傳達出,其實時間隨著歲月老去並不可怕,可怕的是你失去生活上的目標!她還曾經於 TED 上演講 ''How I became an accidental fashion icon at 64'' 。

Dappei 結語: Lyn Slater 不僅懂得穿搭也勇於展現自己的想法,她充滿自信的一面更是讓搭編感到深深的佩服!希望大家不要使年紀與性別成為枷鎖,也別害怕被歲月打敗,因為只有自己能定義自己!

