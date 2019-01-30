【日本老伯就是型】解構GOPPA　一個走Yohji系路線的時裝老人

日本時裝文化的厲害之處在於其非凡的廣泛性，基本上時裝潮流的追求與打扮，從來都並非年青一代的專利，許多上了年紀的叔伯Uncle，他們在服裝配襯上的功力以至相關學問，才是最深不可測，這類老潮人可謂比比皆是，由殿堂的菊池武夫、山本耀司、吉田克幸，到United Arrows高級顧問栗野宏文、著名造型師大久保篤志，以至復古界高人岡本博等等，都是以時尚與品味合一見稱，所散發出來的魅力，豈是一般有事無事都Supreme上身，再腳踏Yeezy 350的新生代所能媲美？ 而近日活躍有instagram的日系老人家GOPPA，正是另一個務必關注的高人，雖然名氣度不如上述諸位，但對於穿搭藝術上的能力就同樣不能估量，Paul Harnden式的古典味洋服結構，配以Yohji系的前衞剪裁，再加上有如Kurt Cobain一樣的髮型‧‧‧‧‧‧絕對能夠為那些憂慮踏入老年後會否「風光不再」的中年人，打下一支優美的強心針。

闊西褲、吊帶加横間條衫，很有法式歐陸味道。（instagram）

GOPPA最愛行逛原宿。（instagram）

雖然真實年齡不詳，但據說GOPPA氏已將近杖朝之年，應該還被山本耀司年長少許，一頭長長外捲曲的銀髮，配以滿滿鬍子，俊朗的外表本來就別樹一格。不過對於時裝人而言，GOPPA最大吸引力還是服飾穿搭本身，他本來就是Yohji Yamamoto的忠實支持者，經常Yohji上身，以黑色西服作主體，結合不規則剪裁闊袍大袖，再配合形形式式的細緻小物，如Fedora、Homburg等紳士帽及Flat Hat；輪廓誇張的太陽眼鏡及柺杖（年老的GOPPA需要利用它來支撐行動）等等，每一個造型上的細節都可謂費盡心思。

一個好「The Soloist.」的造型，留意腳褲的Double Layering。（instagram）

如果大家細心留意的話，就會發現日本人其實是一個好叻玩「襪子」的民族。（instagram）

經典的Yohji造型。（instagram）

GOPPA經常去Yohji旗下的服飾系列專門店光顧。（instagram）

GOPPA伯伯擁有大量形態不同的特別帽子。（instagram）

除了「老而彌型」之外，GOPPA另一個打破約定俗成時裝觀念的地方，正是其胖胖的「大肚腩」身型，要知道主流審美眼光總是對肥胖有偏見，認為它與潮流毫不相干，GOPPA卻總能夠將他圓潤的身子打扮得有型，箇中真正的魅力，配襯手法反屬其次，也不在於衣服價錢高低，反而是他那種揚脫自在，從不介意或掩飾自己身材的態度，才是這位老人家最叫人欣賞的地方，也才真是決定一個時裝人功力高與低的關鍵元素。

GOPPA的個人ig帳號：https://www.instagram.com/goppastyle/

藍染服飾也是GOPPA偏好的時裝品味。（instagram）

闊而長的衣服，向來都是「遮肚腩」的關鍵。（instagram）

擅用斗蓬，每每能夠為你的造型帶來與別不同的效果。（instagram）

除左有型外，GOPPA給予人的鮮明形象正是和藹可親，很喜歡笑，從不會因為自己的年紀和身材而有半分失落。（instagram）