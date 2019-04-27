為YSL經典Le Smoking黑白照操刀　情色攝影大師Helmut Newton無憾

Helmut Newton是德國柏林的知名時尚攝影師，拍攝主題常圍繞在女性、裸體和情慾上，也因此讓他的照片常常充滿爭議。然而，不得不說他的照片的確為攝影界注入了新的靈魂。雖說有人認為他是在物化女性，可是在1960年代Newton為Saint Laurent所拍攝的吸煙裝（Le Smoking）系列中，他卻為女性開啟了從服裝上跳脫性別框架的思維！

▼▼Helmut Newton 1960年代為YSL操刀女性吸（Le Smoking）煙裝黑白照，成為時代經典▼▼

Helmut Newton自4歲便對女性的身體抱有幻想，12歲時他終於得到人生中第一部相機，從此開啟了他的攝影人生！1936 年時他便跟着德國女攝影師伊娃（Yva）學習，將現代主義（Modernism）和純藝術（High Art）融入於自己的作品中。可惜的是，後來因為納粹迫使擁有猶太身份的他逃往澳洲，無法繼續向伊娃繼續學習。

當大家看Newton的照片時，或許會疑惑為何找到的幾乎都是黑白照？那是因為——Newton其實是色盲。然而，這卻從來沒有成為他攝影生涯中的絆腳石！ Newton 鍾愛於拍攝裸體、性感的女人，可之後因為受到藝術家 Brassaï 的影響，鏡頭下的她們卻不會流露出女人柔弱的一面，反而是展現高傲、講求主導權又挑釁意味十足的樣貌！

色盲的Helmut Newton幾乎只拍黑白照，他鏡頭下的女人高傲、挑釁意味十足▼

+ 5 + 4 + 3

Newton的一生幾乎奉獻給了攝影，他曾經說過：

我，作為一個人像攝影師，就是要去色誘、逗趣和娛樂。 德國攝影大師Helmut Newton

Helmut Newton攝影作品（Pinterest）

不知道大家對於Newton的攝影作品有什麼感想呢？

結語： 「情色藝術」因為充滿了性暗示與腥羶，因此常常會在藝術與不入流中間被夾雜、批評。有人很喜歡Newton的作品，但也有人嗤之以鼻，不過不管大家的想法為何，他對於時尚與攝影界的影響力不容小覷。

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