從YSL「 Le Smoking」到2019奧斯卡　雌雄同體、中性穿搭更亮眼！

在現代，女性穿著西裝套裝並不是一件驚奇的事，但如果事情是發生在早期就有關係了！而且當時的女性就連穿著褲裝，其實都不太被允許。雖然在 1910 年代時 Coco Chanel 就已經為女性設計出闊腿褲裝（Palazzo Pants），可在當時的社會中，如果要出席正式場合，女性如果穿著褲裝仍然會被認為是很無禮的一件事！不過 Coco Chanel 此舉的設計，也奠定了日後女性能從「緊身」的束縛中給解放出來的基礎！

1960 年代隨着女權意識抬頭，1966 年聖羅蘭（Saint Laurent）發表了一套爭議性十足，名為吸菸裝（Le Smoking）的女性西裝套裝！這套衣服宣告了女性勇於爭取自主權和渴望能彰顯女性力量的一面！而之所以命名為吸菸裝是和當時的男性在正式場合，如派對或是晚宴中結束後，會穿著黑色便裝進入吸菸室社交有關！

吸菸裝一身俐落的剪裁，除了更利於女性在公共場合活動，直條紋樣式的鉛筆褲也使腿型更加修長，加上粗跟的高跟鞋把女性的剛柔美徹底展現出來！吸菸裝無疑集結了帥氣、性感、不羈卻又帶點女性專屬的高雅風範，男性可以穿着西裝打着領帶抽菸，為何女性就不行呢？知名攝影師 Helmut Newton 也曾為了法國版《Vogue》，拍下女性手拿菸，身穿吸菸裝和另外一名女性調情的照片，這些動作不是只有男性才能這樣做的！

而 1968 年時，美國社交名媛 Nan Kempner 在知名紐約餐廳 La Côte Basque 的門口被告知不能入店，原因在於她穿著了吸菸裝，而在女性須於正式場合穿著裙裝的氛圍下，這行為是不合乎規範的！因此帥氣的 Nan Kempner 便俐落的脫下西裝褲，穿著西裝外套露出迷人的大腿就入店了，這種大膽的舉動也直接表態了女性該穿著裙裝的這種約定成俗，是非常無理的！

隨着時間進入1980 年代，女性地位也更加高時， Giorgio Armani 推出了權力套裝（Power Suit），不但加大了墊肩，也沒有多餘的裝飾，中性設計增強了整個人的氣勢與力量感，在當時的時尚圈裏絕對是一大革命！因此許多女性也藉由穿上套裝來展現自己的氣勢與自信，證明自己在職場上的能力並沒有不如男人！

Giorgio Armani ——Power Suit（網上圖片）

而到了現代，性別之間的界線已經趨進模糊，沒有人再特別強調女性和男性該怎麼穿！像是Cara Delevingne 於 2018 年參加英國王室婚禮時，便跳脫一般女性穿著禮服的常規，穿著 Armani 的修身燕尾服和黑色圓禮帽亮相，腳上則是穿上高跟鞋，完美融合陰柔和陽剛兩種氣質，比其他男性的穿搭都還亮眼！

2019 年在奧斯卡頒獎典禮上，當各個明星在爭奇鬥艷的走紅毯時，Billy Porter 身穿的「西裝禮服」絕對是全場最大的亮點！它的上身設計為一般男性著用的正式西裝，並別上黑色領結，且袖口還露出了荷葉邊袖子，但下半身搭配的卻不是大家常見的西裝褲，而是晚宴澎澎裙！Billy Porter 這次的裝扮對於幫助大眾打破刻板性別印象，無疑是往前邁進了好大一步！

大家印象深刻的，或許還有之前 Ezra Miller 為雜誌《Playboy》拍攝了一系列穿上兔女郎服裝的照片，展現了男人也能很嫵媚的一面！他也因此被封為 Sam Smith 的最強對手！除了上述的明星外，其實早就已經有眾多的名人開始穿上這種「雌雄同體」的衣服，社會上也漸漸樂於見到這種突破性的穿搭，總而言之，能夠穿的舒適，能展現自己的自信才是現在最為重要的！

按圖看看近年具話題性的「雌雄同體」穿搭▼

結語： 小時候總會被社會給貼上標籤，是女生就該穿連身裙，是男生就該穿褲裝！但隨着社會愈來愈進步，大眾的審美觀與思想已經能開始接受「雌雄同體」這種穿搭風格了！期待每個人都能勇於做自己，穿上自己最喜歡的衣服！

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原文：誰說女生得穿裙，男生得穿褲？「雌雄同體穿搭」越來越流行，一窺 Le Smoking 吸菸裝帶來的時尚革命

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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