這位德國攝影師　為何成Phoebe Philo、Marc Jacobs的最愛？

哪個攝影大師的力量，能夠說服龐克教母Vivienne Westwood裸露於他的鏡頭前；能夠在三十秒內成就一張聖羅蘭先生經典肖像照；又能夠主宰品牌Marc Jacobs長達十五年的造型攝影作品？他就是德國攝影大師Juergen Teller，他於時尚界別身經百戰已有三十載，至今依然寶刀未老，一直被譽為當代最具影響力的攝影師之一。

Juergen Teller, Victoria Beckham, Marc Jacobs Campaign SS08, Legs, Bag and Shoes, LA, 2007（artsy）

與Marc Jacobs長達十五年的親密關係

還記得Marc Jacobs將Victoria Beckham「塞」入印有品牌LOGO大紙袋中的2008經典春夏廣告嗎？這作品正是出自Juergen Teller的鏡頭下，廣告歷經十載，但再次回首，依舊優雅、直接與性感。他為Marc Jacobs掌鏡的歷程大可由1998年說起，Teller更曾透露早期為品牌拍攝並無收取任何費用：「是我的個人意願，因為與Marc Jacobs合作本就能激發起我的靈感。沒有薪金之下，品牌就給予我決定字體大小、版式，以及最後選用多少張作品等控制權。」長達十五年的合作關係，品牌的作品早已能夠將Teller對拍攝的獨有想法表露無遺，率性、和諧、浪漫且殘酷也能夠形容他的攝影風格。

+ 8 + 7 + 6

Phoebe Philo年代的CÉLINE常找來Juergen Teller拍攝造型照。

除了Marc Jacobs的標誌性系列廣告以外，這位來自德國的攝影大師同樣為不少知名時裝雜誌效力，就如《VOGUE》、《System》、《W magazine》、《LOVE》、《self service》等也必見其蹤影，時裝品牌則有Vivienne Westwood、CELINE等。不過說到令Juergen Teller這個名字聲名大噪起來的作品，當中還要數Vivienne Westwood的裸露肖像、年輕Kate Moss（特別是面世於1998年的《Young Pink Kate》）、冰島著名歌手Björk與其兒子的合照、聖羅蘭Yves Saint Laurent肖像、愛爾蘭歌手Sinéad O’Connor的單曲《Nothing Compares 2 You》封面照片等等，都是他所愛的菲林相機配以閃燈創造出來。

得到好照片的方式是在於對話。 Juergen Teller

Juergen Teller（網上圖片）

如窺看Teller時裝以外的作品，可見他更喜歡用上身體裸露的姿態作為創作媒介，作品同時充斥着不少挑逗意味，「對於我而言，作為德國人，裸體是一種自然的方式。當拍攝屬於自己的作品時，我不想與服裝有任何關聯，如同我們初誕於世上的那刻，自然赤裸地示人。」理解攝影師內心所想，就自然明白到他為何喜歡上人體的形狀與顏色。

+ 2

本月在香港所舉辦的Beyond Fashion，有幸帶來了Juergen Telle的作品，場館更共同展示出其他藝術家就如Nick Knight、Peter Lindbergh、Miles Aldridge、Erik Madigan Heck等巨匠及新晉攝影大師的錄像及攝影巨作。

《Beyond Fashion》時裝攝影展覽

日期：即日至2月24日

時間：10am至8pm

地點：ArtisTree（鰂魚涌英皇道 979 號太古坊康橋大廈1樓 ）

備註：展覽將於2月5及6日關閉，並於2月14、15、16、17、21、22、23及24日在2:30pm關閉。