擁萬本舊Vogue、Harper’s Bazaar　收藏家：雜誌是攝影師博物館

生於美國佛羅里達州的Vince Aletti是一位評論家，同時亦是一名收藏家，他十分熱愛收藏雜誌，涉獵的範疇有藝術、搖滾、室內設計等等，他尤其鍾愛以時裝或同性戀為題材的雜誌。現時Vince Aletti家中有成千上萬本雜誌，並每天與它們為伍。

Vince Aletti。（網上圖片）

Vince Aletti出版過不同書藉，亦舉辦過不同展覽，其中一本書名為《ISSUES》，當中有不少Richard Avedon以及Irving Penn的作品。Richard Avedon曾為《Vogue》、《Harper’s Bazaar》及《Life》拍攝，而Irving Penn亦曾為Vogue、三宅一生、川久保玲等掌鏡。Vince Aletti認為，雜誌與博物館有著同樣的功能。在以往，許多出色的相片都只會在雜誌上刊登，而不會被搬入博物館，所以對於攝影師而言，雜誌就是博物館，亦是令他們走向世界的方式。

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在芸芸雜誌中，Vince Aletti最喜愛的是1965年4月號的《Harper’s Bazaar》。封面模特兒是Jean Shrimpton，加上當年是Richard Avedon與《Harper’s Bazaar》合作的第20年，所以內頁每一張相片都是由Richard Avedon親自掌鏡，人物包括Paul McCartney、Bob Dylan、Robert Rauschenberg等等。現時，Vince Aletti仍有蒐集雜誌的習慣，他會從eBay或其他網上店舖找尋不同的雜誌。

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