【周訊】超模Natalie Westling成跨性別者　Prada宣布將不再減價

又到了每周時尚要聞整合點評的時候了，來看看上周時尚圈都發生了些什麼趣事。

Nathan Westling（Instagram@nathanwestling）

1）超模Natalie Westling成為跨性別者

紅髮超模Natalie Westling在前幾日宣布成為跨性別者，他直面自己內心的種種糾結，以及對於自己性別的認知，勇敢面對真實的自己，成跨性別者，並改名Nathan Westling，從She轉變了He，從她到了他。

他出道於Marc Jacobs的Fashion Show，從那時候起就他的模特兒事業開始迅速發展起來，曾多次為Louis Vuitton、Chanel、Versace、Prada、Dior等諸多大牌拍攝過廣告寫真。而且從2013年開始，每年的Louis Vuitton的Fashion Show上幾乎都能看的到他的身影，他受盡藍血大牌的寵愛，成為時尚圈中又一寵兒超模。

他這十年裏一直在和憂鬱症和焦慮症做鬥爭，他受困於性別認知的問題，並接受了很多的心裏治療甚至藥物控制。但他還是勇敢的面對了自己對於自己心裏面的性別認知，覺得自己就應該是個男孩子。他連續服用了激素6個月，把原來的紅長髮剪短了，體重也不再像以前那麼消瘦了。從他下決定的那一刻起，我就已經做好成為一名男模特兒的準備。

按圖看看昔日的Natalie Westling▼

他的這一舉動，對於LGBT群體來說也是一次莫大的貢獻。給該群體的人帶來了很多的鼓勵，讓大家直面自己心中的想法，不再受世俗眼光的影響，做最真實的自己。

PRADA（網上圖片）

2）Prada宣布將不再減價

上周五，Prada的首席執行官表示，不想讓品牌過於降價，所以決定品牌將停止所有門店的季末減價和促銷活動。並將進一步的加強品牌的形象，樹立起品牌的檔次，提高其盈利的能力。

減價這一條路，一直都是Prada與Louis Vuitton、Gucci、Dior品牌的爭奪客戶的方式，如今卻決定減價是在讓自身品牌降價，不再打折出售產品，正正經經的做好一個奢侈品品牌該買的價格。此舉措帶來的影響，前線一點，就是本來買不起Prada的人，以後還是買不起（我）；本來買的起Prada的人，以後可能會斟酌一番才下手了。

易烊千璽成為紀梵希美妝中國區代言人（Weibo@GIVENCHY纪梵希美妝）

3）易烊千璽成為Givenchy彩妝中國區代言人

Givenchy在早前宣布了易烊千璽將成為其品牌彩妝線的中國區代言人，易烊千璽從之前Givenchy的彩妝代言人到如今直接升級到了品牌代言人（中國區）。這麼一來，易烊千璽身上的商業價值有目共睹，一開始沒有經過考察期就直接成為了彩妝代言人的他，不到五個月的時間直接變到了品牌代言人這個位置，可見品牌對他的認可。

按圖看看易烊千璽為Givenchy拍的廣告寫真▼

也許在很多不了解彩妝圈的人眼裏，認為彩妝品的代言人都是女性，紀梵希這一次的決策，可以說是看中了易烊千璽自身的氣質和品牌調性相符，再加上極具商業價值和自帶流量的易烊千璽，肯定能給品牌帶來不少的收益。即使紀梵希的官方微博說了一大堆「開啟全新篇章……」諸如此類的鬼話優美語言，但其實Givenchy是看中了易烊千璽身上的流量。即使他本人也是非常的優秀，愈長大愈帥氣，但品牌的出發點都是為了自身的利益着想。縱觀望去，易烊千璽身上自帶的流量可不是一般的小，他的帶貨能力也是不輸於楊冪。

官方一經公佈易烊千璽成為代言人，就有許多粉絲就跑去買了Givenchy的口紅，並且在微博底下帶圖評論，紛紛掏錢自己的「老公」慶祝。易烊千璽的微博粉絲已經達到了7180多萬，想想如果有十分之一的粉絲都跑去買一支口紅，Givenchy都可以賺到哭泣，堪稱壯觀。

FENTY BEAUTY推出男士彩妝系列（FENTY BEAUTY官網截圖）

4）FENTY BEAUTY推出男士彩妝系列

國際天后Rihanna，不好好去錄音室錄歌，也不好好的準備自己下一張專輯，吊着歌迷們的胃口，整天就知道賣化妝品。最近，這位Rihanna自己的彩妝品牌FENTY BEAUTY推出了男士彩妝系列，決定跟隨着Chanel的步伐進軍男士彩妝的領域。

而且推出的是一個套裝——「GENTLEMEN'S FENTY FACE」，這組套裝的售價是109美元，套裝中共包含了：粉底液、陰影、碎粉、化妝掃以及吸油紙。

FENTY BEAUTY——GENTLEMEN'S FENTY FACE（FENTY BEAUTY官方網站）

這組套裝的配套可真是非常的齊全，而且粉底液和陰影一直都是FENTY BEAUTY的明星產品，但是相對於了Chanel的來說，缺少了眉筆好像是一個挺糟糕的問題。

官方如是說道，此組化妝套裝能提升男士面部的輪廓感，讓男士的面容保持清爽的狀態。（但我怎麼記得FENTY的粉底液屬於厚重掛的呢，如何清爽？）Chanel的男士彩妝才歐美地區銷量很不景氣，不知道Rihanna這一次的進軍市場能不能打破Chanel原來銷售差的魔咒，成為男士彩妝裏銷售第一的品牌。我們期待這位不務正業的微商老闆娘Rihanna女士的成功。也希望她能早日出專輯。

BELEL（Amazon官方網站）

5）Amazon進軍彩妝市場

另一個同樣進軍彩妝市場的Amazon，即將要推出首個自有的護膚品品牌Belei。一個如今市值不斷翻倍的電子商務平台Amazon，眼睛也是死死的盯着彩妝市場這一塊大肥肉，也按奈不住自己想進去賺一筆的心，決定推出自家的護膚品。

據說，Amazon的這個Belei品牌的護膚品主打精華素和保濕霜等保養類產品，價格也是非常的親民，售價均在40美元以下。該業務的負責人Kara Trousdale也在採訪中表示，此系列的所有產品將不會含有羥基苯酸甲酯（Paraben）、鄰苯二甲酸鹽（Phthalates）、硫酸鹽（Sulfate）以及香精，也絕不會經過動物實驗，包裝用的瓶子也是可回收的樹脂製成。這很明顯是一個極其環保且安全健康的品牌，主打無添加和環保。希望後期能引進亞洲市場，我很期待了。

按圖看看Belei護膚品牌的產品介紹▼

【本文獲「張雞米」授權轉載，微信公眾號：JimmyBitch】