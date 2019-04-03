【Ezra Miller】超越男女的中性魅力！魁登斯戲外的五個叛逆造型

看見 Ezra Miller 的第一眼時或許你不會被他吸引，但之後你會發現他的魅力能漸漸使你著魔，有點迷茫的眼神、剛毅線條的寬下顎和時不時展現似男似女的氣質，都使他擁有獨一無二的魅力！ 而他演出的角色範圍非常廣，不管在《我兒子是惡魔》（We Need To Talk About Kevin）飾演擁有反社會人格，最後射殺自己家人的Kevin，《少年自讀日記》裡帶給人正面能量的Patrick，又或是《怪獸》裡有點膽小懦弱，卻積極尋找身世的Credence，他都能完美消化不同的角色！但戲外的他，又是個什麼樣的人呢？

他體內的叛逆因子從小就能看得出來（Pinterest）

他體內的叛逆因子從小就能看得出來，不只曾在 Gap 商店塗上「停止血汗勞工」被捕，也曾因為攜帶過大麻被罰款，而在小學時老師希望大家能挑選一本書來閱讀，但他卻偏偏選了一本由驚悚大師Stephen King寫的《Cujo 狂犬庫丘》！這似乎也能解釋他常常於鏡頭前展現瘋狂搞怪的一面！現在搭編來盤點 Ezra Miller 還曾經做過哪些獨特又怪異的行為或裝扮吧！

一、行走的粉色蘑菇

在 2018 年的美國 SDCC 聖地牙哥動漫展上，突然出現了一顆行走粉色蘑菇讓大家不知所措！原來是 Ezra Miller 為了扮演《超級瑪利奧》裡的奇諾比珂（Toadette），而穿上了白色吊帶蕾絲襪、粉色背心加連身裙並戴上粉色蘑菇頭！他也不忌諱露出自己的胸毛，如此的反差，和其他人的打扮相比之下，這種裝扮著實吸引到不少人的目光！讓人更加愛他了！

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二、黑色羽絨「連身裙」

2018 年參加《怪獸2》的巴黎首映會時，Ezra Miller 再次突破自我，穿上一襲黑色羽絨連身裙出場！羽絨澎澎裙和黑色唇妝雖然看似怪異，可是誰也沒規定走紅毯時，男生就一定得穿上西裝服，繫上領結！演藝圈裡總是充斥著漫天飛舞的謊言，不少明星都為了型象而過度包裝自己，但 Ezra Miller 卻總能打破框架展現最真誠的一面！

三、不明Cosplay

2019 年 Ezra Miller 參加 Dior 在東京舉辦的早秋時裝秀時，穿著滿版花卉的白色西裝亮相，手裡還拿著一杯香檳造型的筆和記事板，當大家還搞不清出為何他要將這些東西拿在手上時，他便開始用香檳杯筆在記事板上假裝記錄些什麼，如此讓人摸不著頭緒的行為，反而成為時裝秀上的亮點，壓過眾多明星的風采！

四、紅唇、長耳環、黑指甲=Man?!

2019 年 Saint Laurent 的秋冬時裝週上， Ezra Miller 戴著垂墜式耳環、塗上鮮艷的紅唇和黑色指甲油出現！網紗透視裝、華麗的羽毛外套和緊身褲，再次於眾人的心中留下衝擊的視覺印象！每次 Ezra Miller 出場時總能引起話題，也不禁使人思考到底男裝和女裝有何差別？而為何社會大眾對於男性化妝這件事仍然傾向反感？

五、最型的兔「男」郎

搭編最喜歡的裝扮莫過於 Ezra Miller 為《Playboy》雜誌而拍攝的系列照了！兔耳裝、高跟鞋、蕾絲、絲襪、透視服….等，穿在 Ezra Miller 的身上一切看似都理所當然！這幾張照片無疑宣告了嫵媚又性感的氣質，不只女生才能詮釋得出來！

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結語： Ezra Miller 也從不避諱自己的同志身份，比起隱藏起來，他更喜歡勇於做自己的感覺！而雖然他現在已成為知名的荷李活演員，但也不會想刻意維持型象，反而會做出一些特立獨行的舉動，讓人覺得既搞笑又風趣！

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