【Ezra Miller】超越男女的中性魅力！魁登斯戲外的五個叛逆造型

看見 Ezra Miller 的第一眼時或許你不會被他吸引,但之後你會發現他的魅力能漸漸使你著魔,有點迷茫的眼神、剛毅線條的寬下顎和時不時展現似男似女的氣質,都使他擁有獨一無二的魅力!

而他演出的角色範圍非常廣,不管在《我兒子是惡魔》(We Need To Talk About Kevin)飾演擁有反社會人格,最後射殺自己家人的Kevin,《少年自讀日記》裡帶給人正面能量的Patrick,又或是《怪獸》裡有點膽小懦弱,卻積極尋找身世的Credence,他都能完美消化不同的角色!但戲外的他,又是個什麼樣的人呢?