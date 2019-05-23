【背心穿搭】7位IG穿搭達人　示範N個釣魚背心多層次搭配造型

編輯一直很喜歡背心的穿搭變化，尤其是購入 wisdom 的美軍C1背心為原型下去設計的單品後，發現背面可綁式設計真的能大大增加視覺上層次。其實背心還是有許多種類，從傳統的三件式西裝中層、多口袋釣魚背心到近來興起的戰術背心，可說百花齊放，話不多說就讓我們開始！

1. wesily_wei

Brand：BDCT

來自中國的品牌（或是很多人都說國潮）BDCT，風格介於休閒與街頭之間，Wesily 也是受朋友推薦進而入手的，「輕機能氛圍」是購入的主要原因，實着後其質地輕薄不會帶來太多負擔，這是多層次外觀感受不到的特點，當然用全黑的同色調展現出堆疊感才是這次穿搭重點。

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2. mr__corn_

Brand：Niko and…

日本居家生活品牌 Niko and… 的門市各位是否有逛過？簡單不浮誇的特色正為他們家的調性，這也是吸引 mr__corn_ 的原因之一。另外整體藍色調也成為全身的共通點，編輯特別喜歡背心的休閒與紳士帽的正式混合，簡單卻不失趣味，而據說這件背心後背更暗藏玄機，有興趣的朋友可去門市找找看。

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3. ore.attic

Brand：TRAD Philosophy

來自台灣的品牌 TRAD Philosophy，主理人也是編輯部好友朱經雄aka社長，即便這件背心是2014-15年左右的作品，但仍然是ore.attic至今的心頭好，剛好的版型、沒有過多的綴飾以及多元的中性詮釋，在炎熱的夏天也能輕鬆營造層次，對他來說卡其輔以軍綠的色調是非常活潑的演繹方式。

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4. ng10456

Brand：plain-me

台灣選品店兼服飾品牌 plain-me一直擅長用簡單設計營造質感，包含這件背心亦是，卡其與乳白色不規則拼接引起了ng10456的注意，當然全身大地色調的連貫讓穿搭更為順眼，主題性也非常鮮明，至於 ng10456是在打折期間入手這件背心，只能說恭喜他幸運遇到了對的單品。

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5. ourdaily_ootd

Brand：Queen Shop

女性為主的台灣自有品牌Queen Shop，有着清新優雅且帶點復古的質感，而WeWe他們也選擇傳統西裝背心外穿，配上紮進褲頭的開襟白衫，頗有八零年代的味道，與內襯花紋傳遞之感覺相契合。最後這件背心她最重意的點在於別出心裁的鈕扣，編輯還因此特地放大圖片研究了一下。

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6. __ut___tsut

Brand：OlympinA

蠻訝異這件背心是出自美國的 OlympinA，以戶外、軍事為主的單品卻在 __ut___tsut 她的造型下顯得格外可愛，當初是從古着店購入，着用後的歲月痕跡使得與軍綠色單品共存來的更和諧，另外吸引 __ut___tsut 的是多口袋設計，當然已經有不只一位朋友／網友說太多口袋反而找不到東西放哪，你也有這樣的經驗嗎？

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7. just4flo

Brand：F/CE.

日本戶外休閒品牌F/CE.不只後背包有名，服飾系列同樣值得注意。在 2018 秋冬系列上，just4flo 一眼就看中這件以毛料鋪成的背心作品，相較於 F/CE. 代表性的光澤面料有著不一樣的質地，而拿到實品後更發現竟然是由著名羊毛大廠Harris Tweed混棉質製成，just4flo推薦與毛呢材質的正裝作搭配。

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