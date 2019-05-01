【TOYKEAT】女強人創立的韓國品牌　造就韓劇中朴敏英的俐落穿搭

在職場上，相信大部分的女生都希望自己事業有成，能在事業上發光發亮，在辦公室內上表現出幹練的一面，這麼最容易秒變女強人的穿搭就是——帥氣的西裝褲裝，瀟灑俐落，有不易出錯，不過如果你覺得你一般黑白的商務行政套裝過於沉悶，不妨跟著《她的私生活》中的朴敏英穿起來。

▼▼韓劇《她的私生活》中朴敏英的上班穿搭，都是來自首爾一個時裝品牌——TOYKEAT（按圖放大）▼▼

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自《她的私生活》開播後，除了「迷女」的劇情之外，另外的重點就是朴敏英上班的穿搭了。在美術館上班的她，日常的打扮都是以俐落的全身同色系「西裝套裝」為主，顯白的煙燻藍、充滿溫柔感的藕粉色、仙氣感十足的全白色，件件都令人目不暇給，而且一出場盡是氣勢。其實都是來自首爾一個時裝品牌——TOYKEAT

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品牌創立也是女強人

TOYKEAT 是一家由Eunjoo Lee於 2013 年創立的首爾時裝品牌。Eunjoo 本身在首爾修讀時裝設計，其後到了紐約 Parsons School of Design 深詣，一邊打工一邊進修，在 Derek Lam 當學徒，如果喜歡時尚的你，也許都知道在時尚圈當學徒是一件辛苦的事，更何況還是兼顧學習，不是有驚人的毅力都做不來。

TOYKEAT 是一家由Eunjoo Lee於 2013 年創立的首爾時裝品牌。（官網圖片）

畢業後，她繼續留在美國發展，Enjoo 開始了她的職業時尚生涯，協助 Jackie Rogers，成為了一位高級時裝設計師，其後她到了美國女裝品牌 Helios&Luna 工作，直到 2012 年。2012 年對她而言是人生的轉折點，她搬回家鄉首爾，同時推出了自己的時尚品牌 TOYKEAT。品牌的名字與風格，糅合了都市時尚與俏皮感於一身，或多或少都源自 Eunjoo 的個人喜好，她對節奏性強的拉格泰姆音樂和華麗的爵士音樂有濃厚的的興趣，品牌的名字也來自她心愛的芬蘭爵士樂隊。

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韓國女強人的代表服裝

TOYKEAT 擅長結合男性陽剛氣魄與女性柔美氛圍，以極簡俐落的輪廓展現女性的幹練，同時不失女生的俏麗。品牌推出的服裝以流暢乾淨的線條，透過布料軟硬特性與不同的色彩，描繪出極具氣勢卻又女人味的西裝套裝。率性挺拔的西裝，簡約修身的連身服，兩件式長褲等等，不論是全套穿，還是作平日的穿搭單品，都個性十足。

她創作的獨特性套裝，瞬間成為了韓國不少女藝人的「正統」服裝，更登上《Vogue Korea》與《W Korea》等大型時尚雜誌，同時也經常出現在韓劇女強人身上，展現出女性流麗有型的姿態。

如果你都想在職場上展現你幹練的態度，不妨考慮這個不會出錯的穿著，早上可免去挑衫的煩惱，而且這個女強人氣勢，也許能令上司們對你眼前一亮。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】