【Starbucks】香港版隨行杯玩全黑　媲美台灣版純白Stanley聯乘

到Starbucks除了飲咖啡，其相關產品亦深受歡迎。 繼今年年初台灣方面的Starbucks X Stanley純合系列後，今回香港以全黑設計上場，不知會否再次引起搶購熱潮？

Starbucks全新低調酷黑系列隨行杯。（Starbucks）

16安士啞黑色不鏽鋼隨行杯，以皮革杯帶點綴。（Starbucks） 黑色，是低調、型格、長青的代表，而Starbucks近日推出的酷黑隨行杯系列，則貫徹以上特質。整個系列總共包含了六款不同大小的不鏽鋼隨行杯，分別有光、啞的黑色；縱然是次系列以「黑」作為重點，但隨行杯的設計還有不少值得我們注視的地方，就如當中一款附上皮帶作點綴的16安士隨行杯，在簡約設計之中，多添一點貴氣。

猶記得今年年初，台灣方面曾推出純白系列的Starbucks？這個跟美國百年保溫壺品牌Stanley的聯乘系列，包括保溫壺、餐食罐、冷水杯、水壺等產品，由於是兩大品牌Crossover，所以當時引起瘋狂搶購潮。

今年初Starbucks與Stanley推出的純白色水壺系列。（Starbucks）

Stanley與Starbucks聯手打造的20安士黑色不鏽鋼隨行杯。（Starbucks） 至於今回香港別注系列中，也帶來一款跟Stanley合作的設計，這20安士不鏽鋼杯，用上全黑的杯身，印有銀色「STANLEY ＋ STARBUCKS」這聯乘標記，上蓋則配以半透明的暗灰設計，這兩方單位研發的新版本，同樣賦予潮流型格之感。以上產品已在香港及澳門分店公開發售，Starbucks絕對不容錯過。

回顧一下Starbucks的經典聯乘：