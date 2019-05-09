【Maison Margiela】盛惠$140元的筆記簿　同平常的有甚麼分別？

不知怎地，近年時裝工業有着「小物化」的傾向，對於一個高級時裝品牌，他們精心製作又價值不菲的華衣禮服無人問津，反而生產的骰取巧的生活小品，例如文具、餐具以至鎖匙扣等，卻偏偏大受歡迎，「係咁意」印個品牌Logo到鉛筆之上，經已能夠掀起搶購潮，完全是「妹仔大過主人婆」，都唔知係好嬲定好笑！ 不過，縱然時裝品牌「小物化」已是不爭的事實，但有心思製造小物的品牌還是有，向來以前衞見稱的Maison Margiela正是其中一員……

John Galliano治下的Maison Margiela漸漸踏向正軌。（wmagazine.com）

這個目前由John Galliano領軍的品牌，最近就推出了旗下名作「Claustrophobic Notebook」的全新版本，和舊作不同之處是刪除了筆記簿封面上的Logo標記，叫消費者著眼於產品本身的設計和理念之上，盡可能摒棄空洞不實在的虛榮感。

舊版本的Maison Margiela Claustrophobic Notebook在封面上會壓印有品牌Logo。（網上圖片）

新版本卻將封面Logo標記刪除了。（matchesfashion）

當然對於Maison Margiela的忠實支持們，應該早就了解這本索價$140港元的Notebook何方神聖，但想來仍然有不人未清楚其葫蘆裏賣的是麼藥，其實這本筆記當真大有乾坤，它有着Claustrophobic Notebook這一個特別名稱，在《劍橋詞典》內就有着「（因地方非常狹小）導致幽閉恐懼症的」的意思，言下之意，即是有着侷促、緊逼的義理於其中。

根據《劍橋詞典》，Claustrophobic一字有「（因地方非常狹小）導致幽閉恐懼症 的」的意思。（劍橋詞典）

那麼好端端的一本筆記簿，為何會患上幽閉恐懼症呢？乍看筆記簿或許不明所以，但細心觀察即會發現原來大有搞怪之處。只因一般筆記薄只會在薄的某一邊，裝上彈簧線，以連繫每頁紙張的傳統形式，Claustrophobic Notebook側有趣地於左、右兩邊均設有彈簧線並連接紙張，換言之用家想翻閱下一頁的時候，就必須撕開左或右其中一端才可，這種左右密封的形式，正正是它得名Claustrophobic之由來。

或許有人會覺得這本Claustrophobic Notebook十分無聊，但其實它可使用的形式以至變化度，的確比傳統筆記簿豐富得多，除了可以正常地將每頁紙張撕扯並掀翻在同一端上，用家更可以運用自身想像力，以梅花間竹的形式將每頁紙張左右撕扯使用，如是者筆記簿就會變成具「左、中、右」的三段式版本，間接提高了筆記薄的容量。如此小小心思，卻換來大大的改造，實在令人對Maison Margiela設計團隊肅然起敬，如果香港市民的蝸居都可以像這本詭異筆記簿一樣，摺疊三數下，就能夠一加一大於二地變化成更大的容量與空間就好了！