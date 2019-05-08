【環保】意大利生產商垃圾場變金礦　回收物料製Gucci、Levi's

隨著塑膠廢料的數量上升，讓世界各地的海洋及垃圾場，都達至臨界點。幸好，意大利公司Aquafil徹底改變了垃圾的概念，並將廢物轉化為無限再生的材料，來製造服裝及配件的尼龍紗線。

你所穿的衣服，或許都是用垃圾所製造？（網上圖片）

Aquafil創辦人Giulio Bonazzi（網上圖片）

由於消費者對新產品的需求，幾乎是無窮無盡的，可是地球資源卻並非如此。在這種情況下，Aquafil盼望遵循大自然的生產模式，從而推進無限的再生能力。

「當看見垃圾場時，像是發現金礦似的。」對你而言，垃圾場只是一個用來埋卸廢物的場地，可是對Aquafil創辦人Giulio Bonazzi來說，那裡卻可以生產Stella McCartney手袋，甚至一條Levi's牛仔褲。隨著消費者對環保意識有所提高，該公司ECONYL®紗線未來亦潛力無限，因旗下紗線是由回收材料製成，例如地毯、工業塑料，甚至廢棄漁網等。

這款Levi's 522牛仔褲採用ECONYL®紗線製成。（Aquafil）

試試檢查你衣服的標籤，你可能已穿上利用ECONYL®所製成的泳衣、運動服及休閒服裝，據該公司所稱，adidas、Levi's及Speedo是其中三間使用ECONYL®的知名品牌。現今的消費者，比起以往更願意高價購買可持續時裝，Bonazzi亦表示ECONYL®銷量近40％，利潤亦是最高。

另外，Gucci於2018年已開始使用ECONYL®；Stella McCartney亦在2020年前，停止利用原始尼龍物料，並使用更多ECONYL®。當然立法有助推動這個趨勢，歐盟從2021年開始禁止使用塑膠板、餐具及飲管等，但人們比較少留意的部分，卻是處理廢棄漁具方面，它佔漁業用地27％，據新的歐盟法律，可以加強廢棄漁網的回收使用，假若大量廢棄漁網沒有人去回收，並與塑膠廢物共存海洋，那麼對於海洋生態系統、生物多樣性及人類健康，都會造成「嚴重風險」。

Aquafil近年積極為回收及收購漁網，儘管這個舉動得到了讚賞，而品牌創辦人卻希望各個國家，都夠理解這個措施的重要性，並立即採取行動，因為拯救地球的時間，已經不多了......