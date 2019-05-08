【無主之作】傳奇德國視覺藝術家　影響了DIOR，還有Sonic Youth

「別看向別處，真相是最美麗的。」（Don’t look away. Everything true is beautiful） 這是電影《無主之作》中最重要的一句對白，影片英文名稱亦因而取名為《Never Look Away》。 德國藝術家Gerhard Richter前半生的故事成為電影的主線，而這位傳奇視覺藝術家的影響力，甚至影響了DIOR和Sonic Youth。

德國視覺藝術家Gerhard Richter（網上圖片）

先從光影回到現實，導演Florian Henckel 是想借Gerhard Richter的生平故事，訴說東西德的差異，而這位視覺藝術家於1932年在東德德累斯頓出身，由學徒到藝術學院，再東德走到西德，豐富的人生閱歷，促使他對創作持開放態度，他的作品並不拘泥於形式，以照片繪畫及模糊效果，創作出獨有的個人風格，他這種以「我畫的就是照片」的形式，抽象且前衛，有人誤會他是重畫照片，事實上他是借「照片繪畫」來帶出繪畫和攝影的質疑與反思。

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來到電影《無主之作》中，Gerhard變成Kurt Barnert這名字來演繹他前半生的故事。

Kurt出生於東德，孩童時與其阿姨Elisabeth May關係親密，她經常帶領Kurt遊走美術館，告知他何謂自由的真理，巴士司機齊按喇叭的聲音可以是一種藝術、鋼琴的A鍵可以是萬物之靈，「先讓你的心自由起來，然後再從藝術中解放世界。」Elisabeth正是位追求自我釋放、對藝術擁有創新思維的女子，不過在當時的希特勒極端政治統治下，她的革新思想只被視為精神病，最後更以不良基因為名被送往集中營的毒氣室處死。

戲中孩童年代的Kurt Barnert和其阿姨Elisabeth May（電影劇照）

雖然Elisabeth已離開Kurt，但她對「真理」的主張，卻影響Kurt的一生。

其後，Kurt進入東德藝術學院，但政府只容許社會寫實主義的繪畫存在，意即是指所有創作，只能夠以人民或鞏固納粹統治政權等主題出發，當時的畫家只淪為當權者控制他人思想的エ具，整個東德根本不在乎藝術的創新性與突破性，即使Kurt在求學期間得到黨政府的賞識，但這些以「為人民服務」為宗旨的作品，到底是否他一直所探求的藝術真理呢？

主角一直努力探求藝術的真理（電影劇照）

Art should be serious, not a joke. I don’t like to laugh about art. Gerhard Richter

Gerhard Richter在工作室作畫（Gerhard Richter）

再次回到現實世界。Gerhard一舉成名後，他的作品深受藝術市場的熱烈追捧，多次打破拍賣紀錄，如2012年他的一幅作品《Abstraktes Bild》以3,400萬美元成交，創下當時在世藝術家拍賣的最高價紀錄；翌年另一件作品《Domplatz, Mailand》以3,710萬美元拍出，到了2015年時，舊有紀錄保持者《Abstraktes Bild》再度轉手，今次以4,452萬美元於倫敦蘇富比拍賣成功售出。雖然不斷打破自身紀錄，但他對這些數字遊戲不屑一顧，他所創出的Kapitalistischer Realismus（Capitalistic Realism），正正是反藝術而來，目的是譴責藝術的商品化和商業化。

《Abstraktes Bild》1994（Gerhard Richter）

此外，Gerhard亦不喜歡委託創作，多年來拒絕的例子多不勝數，不過凡事總有例外，像曾創下拍賣成交紀錄的《Domplatz, Mailand》，就是他為Siemens所委託的作品。兩件大型作品《Victoria I》及《Victoria II》則是為杜塞爾多夫的保險公司Victoria創作。總括而言，花花的金錢世界對Gerhard來說並不吸引，放棄那豐厚的私人佣金，貫徹他的Capitalistic Realism精神。

《Domplatz, Mailand》1968（Gerhard Richter）

Gerhard的影響力不只在藝術界別，多年來還為時裝和音樂帶來不少創作靈感。DIOR SS14中由Raf Simons設計的條子裙，正是取材自Gerhard 2011年畫作《Strip》，而MSGM、Proenza Schouler、Akris等服飾設計，也是受Gerhard作品啟發而來。音樂方面，美國Pop Rock樂隊Sparks的1974年專集《Propaganda》，唱片封面令人不其然想起跟Gerhard 1965年作品《Motor Boat》；至於美國Alternative Rock樂隊Sonic Youth於1988年發表的經典專集《Daydream Nation》，唱片封面那蠟燭畫作，便是Gerhard同年作品《Kerze I》，可見他影響力之廣。