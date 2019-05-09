【展覽】台北《玩具解剖展》　窺探初曝光三米高Elmo骨頭與內臟

相信卡通片或漫畫在不少人的童年中，都佔了重要的一席位。卡通片中往往藏著一個小孩子們所嚮往的世界，各種天馬行空的想法都可以成真。卡通中的各個人物亦成為了不少小孩子們的崇拜對象。不過，不論是東方抑或西方的卡通人物，都有著一個共通點，他們的身體都不符合正常人體比例，擁有著大眼睛、纖腰、豐滿上圍、健碩體態，是不少少男少女所渴望擁有的身材。不過，你又可曾想過不合比例的身體下藏著怎樣的秘密？他們的身體結構又是怎樣？

是次展覽是目前為止Jason Freeny在亞洲區最大型的展覽，將展出逾200件藝術家的手稿、海報及模型，部分作品更是首次曝光。（FB@INCEPTION啟藝）

台北華山文化創意產業園區即將在6月底舉辦《玩具解剖展》（JASON FREENY AISA），讓大家一睹卡通人物們平日鮮為人知的一面。而忍心對可愛的卡通人物們狠下毒手的是紐約藝術家Jason Freeny。

是次展覽是目前為止Jason Freeny在亞洲區最大型的展覽，將展出逾200件藝術家的手稿、海報及模型，部分作品更是首次曝光。展覽中最矚目的定是全球首隻三米高冰雪版Elmo以及首隻被解剖的路飛，分別名為XXRAY Elmo Snow Edition及XXRAY One Piece Luffy，白色的Elmo確是不常見！展覽由INCEPTION啟藝主辦，時藝多媒體及Mighty Jaxx協辦。

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Jason Freeny以「解剖」模型為名，多年來，成為Jason Freeny「刀下亡魂」的卡通人物多不勝數，有Elmo、神奇女俠、小丑、派大星；日本代表則有蛋黃哥、龍貓等等。而他第一個解剖作品是另一藝術家Jeff Koons的氣球狗，是次展覽還推出夜光版的氣球狗模型。

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《玩具解剖展》（JASON FREENY AISA）

日期：6月29日至9月22日

地點：台北華山文化創意產業園區東2C館