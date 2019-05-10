【Supreme】最大配件產品拍賣會　Stern聯乘彈珠機估價高達60萬

Supreme由1998年創辦至今已有二十多年歷史，很多人愛Supreme，又有很多心討厭Supreme。 愛的人會說Supreme不時與音樂家、藝術家合作，推廣不同文化。討厭的人會說Supreme原本也只是個抄襲的品牌，連品牌的logo也是抄襲而來。 不論是愛是恨，我們不得不承認，Supreme確是近年討論度最高的品牌之一，每每推出新商品，都能夠引起一番討論。品牌推出過的產品種類多不勝數，除了有本業「賣衫」之外，亦有各款各樣的「周邊商品」，如行李箱、救生衣、橡皮艇、甚至是一塊磚頭。

（蘇富比）

蘇富比將於本月底舉辦「The Supreme vault：1998-2018」，於網上拍賣1998年至2018年間的Supreme配件產品。拍賣將於香港時間5月20日早上10時正式開始，至5月28日早上11時為止，而產品實物亦將於5月24日至28日在中環H Queen’s Hart Hall展出。

最矚目的拍賣品定是Supreme與Stern聯乘的彈珠機，官方售價是1萬歐元，蘇富比估價則高達40至60萬港元。（蘇富比）

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是次拍賣的Supreme產品原是私人收藏品，屬於現居美國的收藏家Yukio Takahashi，起標價分別為500元港幣及1000元港幣。拍賣品數量達逾千件，涵蓋的種類亦十分之多，除襟章、貼紙、「萬壽無疆」餐具外，還有Coleman電單車、Everlast沙包、Fender結他等聯乘產品，而云云中最矚目的拍賣品，必定是Supreme與Stern聯乘的彈珠機，那時官方售價是1萬歐元（約8.8萬港元），蘇富比估價則高達40至60萬港元。當年Supreme推出彈珠機時已引起大量討論，生產數量極少，據聞全球只有100至200部。

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Supreme的飢餓行銷方式向來十分成功，每每推出新產品都會迅速售罄，部分聯乘產品售罄速度甚至可以秒計算，並即時出現炒價，實在驚人。相信是次拍賣亦會引起不少迴響，各項拍賣產品又會否出現破新高的售價？