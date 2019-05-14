【排隊黨神器】睡衣 × Cushion合一蛤乸衣　外型醜陋卻實用性高

在日本的動漫世界裏，有兩大出名「懶到出汁」，一隻係《Pokemon》入面嗰隻趴地卡比獸，另一隻係蛋黃哥Gudetama，他們的特點除了臉貌總是無精打采，睡眼惺忪外，無時無刻總愛死蛇爛鱔般攤喺地方上，也是其一大特徵，80後記憶好的話，應該會記得Game Boy Color時代那隻《Pokemon》遊戲中，其中有一個關卡就是因為卡比獸阻塞在道路中間，而須要玩家去解決…… 可見攤起度無所事事，的確是人生一大樂事，而這種隨時隨地都能夠攤起來的福氣，亦終於降臨到人類身上。

Bean Bag Onesie連身蛤乸衣，穿上之後臀部大過Kim Kardashian。（Think Geek）

Kim Kardashian。（PAPER）

說的是美國購物網站Think Geek，最近推出的一款名為Bean Bag Onesie的連身蛤乸衣，綠油油的外觀，配以「垃圾蟲」一樣的下盤肥大Cutting，說實話第一眼看的時候，都真係幾核突和叫人不明所以，然而了解過它的真實用處後，卻勢必叫香港人心花怒放，愛不釋手。

睡衣和Cushion合一，十分方便。（Think Geek）

事關Bean Bag Onesie的用處非凡，下盤臀部肥大的裝置，並非無喱頭設計，而是大有用處，事關該部份內裡設置了沙發坐墊，將有如傢俱鋪常見的Cushion，注入蛤乸衣之中，叫人無時無刻、隨時隨地、衫也不用換就能夠舒暢地安坐起來，在家中當睡衣著固然舒服，野餐時穿上身攤在草地上亦十分愜意，不過想來香港有一特別群組的朋友也十分適合，就是無懼日曬雨淋，風雨不改都要去排隊的排隊黨，無論是去白沙道排波鞋、到通利琴行排演場會門票、還是每年動漫節排通宵隊爭入場等等，只要一件Bean Bag Onesie在身，就可以大模斯樣地攤倒在地下訓覺，連摺櫈也省返，完全做到睡衣和Cushion合一之境界，實在厲害。

可惜著用之後，外型仿如垃圾蟲。（Deskgram）

這個舒適「前衞」的Bean Bag Onesie非但價錢實惠（盛惠$89.99美元），更細分為S、M、L、XL、2XL、3XL等6款尺碼，剪裁亦極盡多元化外，亦可見美國實在多肥人，XL之上，竟然尚有2XL、3XL尺碼，對於體型偏細小的香港人而言，當真能夠當被冚了！