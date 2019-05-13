結合食物與時尚的「食物藝術家」　為CDG設計了個「混凝土晚宴」

IG 上有不少的新晉藝術家，有 pop art、street art，攝影等不同的風格，但你有想過食物也可以搖身一變成為擺放在美術館的作品嗎？對於這位 Laila Gohar 食物是她的畫布，廚房就是她的工作室，她是廚房裡的藝術家，但她也並非著名餐廳中的主廚，而是獨立的食物藝術家。

從小小的陽台 找到自己夢想的舞台

Laila Gohar 出生於埃及，從小有著「每天要吃五種不同顏色的食物」的觀念，小時候的她已經的喜歡下廚，只要有家宴，便會鑽進廚房裡，看著大人們弄東弄西的。 在她 18 歲時，離開埃及，到了邁阿密修讀大學，當時她既不習慣當地的飲食，也沒有太多的朋友，所以只好自己下廚，同時打發時間，漸漸對美食產生了濃厚的興趣。畢業後，Laila 決心到紐約做美食記者，閒時會邀請室友，一起下廚在陽台吃飯，縱使沒有椅子也沒有漂亮餐具，但卻是最單純的快樂。

好的東西，自然吸引到他人，Laila 的小陽台越來越有名，當時更有人請她策劃一場150人的早餐會，樂天愛冒險的她不加思索地答應，從構思菜單、購買食材、烹飪，統統她一個人處理，現在回想也覺得當時有點太瘋，不過「年輕就是要多嘗試」。其後，她也嘗試到餐廳工作，但覺得不太合適自己，不久她決心做自己最喜歡的事。

食物是她的畫布

她的作品天馬行空，加上她獨有的美感與創造力，令她不但在飲食界聲名大噪，也讓她在藝術界嶄露鋒芒。Laila 不時利用食物製造出裝置藝術，如懸掛半空的麵包、巨型的新蝦塔，打破了大家對食物的印象。她說：「食物是我說故事的方式，當食物、空間和人結合一起，就能給作品創立一個故事。」

▼▼Laila的作品天馬行空，令人看了忍不住問：這個東西怎麼了？（按圖放大）▼▼

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同時，富有時尚與藝術觸角的她，不時被邀請策劃時尚活動的宴會，Laila 的食物總是以奇妙的方式呈現，讓人體會到獨一無二的體驗。

▼▼觀賞Laila「玩弄」食物的藝術品，總是感覺十分奇妙（按圖放大）▼▼

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她的食物總是讓你摸不著頭腦，到底是食物，還是佈置——例如為 Comme des Garçons 香水 「Concrete」 設計的「混凝土晚宴」上，每道菜的發想都來自不同的香調，利用食物呈現出混凝土的形態。

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同時，Laila 也十分尊重食物，她喜歡讓食物保持本來的樣子，展開出它們的自然美，所以她曾在米蘭家具展的 MINI 展上，搭建了一個食物實驗室，把新鮮採摘的蔬果，重新栽進「土壤」 – 蘑菇與藜麥等等，讓客人親自採下當沙拉。

她曾在米蘭家具展的 MINI 展上，搭建了一個食物實驗室。（IG: lailacooks）

迷人圖片，背後卻是你看不到辛勞

如果你看她的IG，你會被她這光怪陸離的食物吸引，巨型的麵包、色彩繽紛的食物、鋪陳如藝術品的天然食材，彷如隨便一拍便做到。但在迷人的圖片背後，她卻是付出不少的勞力，你不會知道她一個人是怎麼在市場採購材、把超重的食物和器皿運到會場，也看不到她在廚房，大汗淋漓地做菜的狠狽的樣子。

▼▼一分耕耘一分收穫，Laila精彩的藝術品全靠背後的淋漓的汗水（按圖放大）▼▼

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也許有人覺得我的生活看起來毫不費力而且美好，但只因我只讓大家看到好的一面。我生活與創作常常會觸礁，有時候我覺得自己做得很好的，有時候我也不知道自己在做什麼？

筆者想從前創作的人都是如此，你的靈感不會天天來找你，甚至有時你拼命去找，也總覺得自己身在迷霧中，Laila 從挑選食材、設計菜品、空間的裝置和陳列，都是她花盡所有心思與努力得來，並非從天而降來的。你要實力夢想，你便要捲起衣袖，努力工作，為了對得起自己的理想。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】