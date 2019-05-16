【LV Cruise 2020】真機場時尚！復古元素打造「建築感」度假系列

世界第一大奢侈品牌Louis Vuitton（下稱LV），近日在剛修復完工的紐約甘迺迪機場環球航空飛行中心（TWA）舉辦RESORT早春度假系列Cruise 2020 Fashion Show。

世界第一大奢侈品牌Louis Vuitton（下稱LV），近日在剛修復完工的紐約甘迺迪機場 - 環球航空飛行中心（TWA）舉辦RESORT早春度假系列的Fashion show（網上圖片）

LV每年的RESORT早春度假系列，都會在全球各地選擇一處能體現出旅遊精神的場地走秀，這是LV繼巴西尼泰羅伊當代藝術博物館（Niterói Contemporary Art Museum）、日本美秀美術館（MIHO MUSEUM）、法國里維艾拉的梅格基金會之後的又一次特別選址，衣服好看與否先不說，場地一定要氣派是緊要。Nicolas Ghesquier再一次將復古與未來結合到一起：未來主義的場地、Disco時代的妝容，銀翼殺手的髮型以及Nicolas最拿手的建築感廓形。

相較於2019 Resort，這一季度的LV度假系列，更加具有野性的衝動。今季更注重剪裁和拼接上面，到了這一季更多的是注重在如何將女性的內心狂野表達出來，既能體現女性的獨立自強但又不缺失原本的柔美。今年Nicolas Ghesquière下足了功夫，在野性與柔美之間尋找到一個平衡點。

LV RESORT 2020 Collection這一季更多的是注重在如何將女性的內心狂野表達出來，既能體現女性的獨立自強但又不缺失原本的柔美。今年Nicolas Ghesquière下足了功夫，在野性與柔美之間尋找到一個平衡點（LV Cruise 2020 Fashion Show）

這一次也有在拼接上耍點小花樣，比如將堅挺的皮革和縫有bilingbiling「鑽石」的紗質布料銜接在一塊。肩袖部分的裁剪線條無比的方正清晰，與輕薄飄逸的下擺形成了強烈對比。起初，我看到這個奇妙組合，感覺有些土氣，這個紗質布料雖然帶有閃閃亮亮的「鑽」，卻總有那麼一點廉價窗簾布的韻味在裡面。

But，經過模特的演繹，又是一種別樣的時髦感，隨着身體晃動，那片疑似「窗簾布」的下擺卻成了最吸睛的一處。在燈光下，那「鑽石」閃耀路人，再加上紗質面料可以很飄逸的晃動，與皮革硬質感相對比，呈現出奇妙的靈動感，塑造出剛和柔的反差。

+ 2

Nicolas Ghesquière對於野性衝動的理解，在這場度假系列當中就一一呈現出來。皮革的運用是表達野性衝動最佳面料之一，在這一季服飾當中，皮革面料幾乎在任何一套Look上都能找到。不管是作為主面料製成皮衣、皮褲、皮裙，還是作為點綴元素裝飾在領子、袖口，亦或是做成配飾，都很好地詮釋了這一狂野的女性魅力。

炫彩的印花，和Nicolas擅長的廓形以及墊肩等諸多復古元素，在這全新一季的解構和創新當中，碰撞出奇妙而又感慨的全新風格（LV Cruise 2020 Fashion Show）

炫彩的印花，和Nicolas擅長的廓形以及墊肩等諸多復古元素，在這全新一季的解構和創新當中，碰撞出奇妙而又感慨的全新風格。裙裝肩部處的後擺，宛如一隻帶有翅膀的小昆蟲，即將展翅飛出秀場。但換個角度想想，又有點修女的使命感夾雜在裡面。該系列除了傳統的長款西裝以外，還有幾款從西裝衍生出來的設計，如帶有西裝紳士感的連身裙、長外套等等，均以暗色條紋為裝飾，優雅又瀟灑，既不無聊也帶點幹練氣質。

+ 7 + 6 + 5

在色彩選用上，這一季並沒有太過於絢爛。反倒更多以黑色作為主基調，成熟且暗黑的一個顏色。在這季黑色貫穿秀場的所有Look，既體現出了狂野，又能從中窺探出一絲莊重感。高貴的氣息也在這一系列中體現出來，儘管野性的美感看上去是本季的中心主題，但是作為世界第一大奢侈品牌，高貴的氣質又怎能摒棄呢？

奇思妙想的Nicolas Ghesquiere，在本季的裙裝設計當中頗為出色。黑白相間的橫條紋作為打底，上面還縫有花紋狀的水晶鑽石點綴物。配上一條粗款的腰封，腰封的金屬扣上可以看到一個小心機，LV兩個字母刻在了上面，既低調又不失貴氣。

第二排的創意翅膀裝，真的是有點奇妙。穿上它，我不禁唱起了蔡依林的「你是花花世界裡，限量版的花花蝴蝶。」（LV Cruise 2020 Collection）

第一套裙裝Look，還在周邊包裹了一層具有金屬質感低調網格套裙，讓整體着裝更加有趣並野性。跟武俠小說裡面的鐵布衫有異曲同工之妙。第二排的創意翅膀裝，真的是有點奇妙。穿上它，我不禁唱起了蔡依林的「你是花花世界裡，限量版的花花蝴蝶。」

+ 3 + 2

2020 Resort還用到了條紋、小格紋以及金屬質感的紋樣裝飾，尤其是金屬色的紋樣，裝飾繁密，細節精緻。還有廓形的剪裁上衣，這次的廓形則選用硬朗質地面料，充滿建築美學結構感的廓形服飾，形成了這一季的亮點。細心的人，點開大圖就可以發現這一季的些許服裝上，很容易見到珠寶點綴裝飾，使得服飾在燈光下閃耀無比。

+ 12 + 11 + 10

設計師Nicolas Ghesquière還巧妙的運用了刺繡以及金銀色的錦緞，兩者完美結合在一起，呈現古典的藝術美。這些精緻無比印花，都是從存在於歷史悠久的建築物上那華麗的浮雕中汲取設計靈感。優雅，大氣又充滿這藝術氣息的裙裝，總能使愛美女性流連忘返。

短款花苞裙可以算是本季設計裡的重頭戲之一，Nicolas在包裹緊身裙基礎上增加了一層非常蓬鬆的廓形，遠望過去猶如花苞一樣，即將綻放開來（LV Cruise 2020 Collection）

短款花苞裙可以算是本季設計裡的重頭戲之一，Nicolas在包裹緊身裙基礎上增加了一層非常蓬鬆的廓形，遠望過去猶如花苞一樣，即將綻放開來。立體感十足的廓形，層次錯落的花苞裙線條則是借鑒了此次秀場選址TWA室內屋頂的曲線設計，下擺荷葉邊也展現出了流動的美感。這一季解構創新頗有意思，在幾款特別的上衣上進行了結構分割，肩袖部位被分割成了抽褶風格，再加上部分面積的色彩碰撞和印花以及珠寶點綴，別致又時髦。

+ 5 + 4 + 3

本季的秀場選址在紐約甘迺迪機場環球航空飛行中心，如此具有建築藝術氣息的一所場館，除了以抽象的形式表達建築美感的方式，還非常直觀具象的展現了現代建築物的雄偉壯觀。直接在Jacket上印有一排建築物的圖案，選用明亮的色彩，就算是走在村裡，也能感覺自己走在城市的中心。

設計師Nicolas Ghesquière勢必要將建築風格完美融入到時尚單品裡面。還以紐約的帝國大廈為原型設計了一款手袋，有趣又討喜（LV Cruise 2020 Collection／網上圖片）

這還不算完，設計師Nicolas Ghesquière勢必要將建築風格完美融入到時尚單品裡面。還以紐約的帝國大廈為原型設計了一款手袋，有趣又討喜。全場最大亮點，也是一款手袋。這款手袋的奇特之處就在於袋身上正在播放視頻。

這款袋是Louis Vuitton與深圳市柔宇科技有限公司合作推出的全球首款柔性屏幕手袋。模特所持手袋與柔宇科技的柔性屏合而為一，輕、薄、柔、豔的螢幕上播放LV時尚大片，與LV經典老花圖案形成古典與新潮的對比，時尚與科技得到了充分結合。柔宇科技為LV提供了超薄、輕便且富有柔性的彩色全柔性顯示幕、新型柔性感測器以及相關解決方案，讓設計師們可以自由地將柔性顯示幕設計到手袋當中，還可通過柔性顯示幕進行觸控互動，即時展示品牌精彩視頻。

+ 2

最後的最後，設計師Nicolas Ghesquière出來謝幕。整體來說，這一季的早春度假系列，我並沒有感覺到有任何一點的度假風情，也有點感覺像一群模特穿霸氣狂野的服裝來到這秀場開群架。但不管怎麼說，這季更多得是瀟灑幹練以及帶有Art Deco的風格，與Louis Vuitton一直以來表現出的獨立女性的氣質相符。

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