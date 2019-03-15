Louis Vuitton停產Michael Jackson服飾　圖案Tee閃石手套成絕響

今年是以故流行樂壇天王Michael Jackson逝世10周年日子（6月25日），本來全世界都預料會有一連串紀念活動，向這位巨人致敬，誰不知一套《Leaving Neverland》卻引起了掀起大波，MJ孌童案再度成為熱話，全世界討代他的聲音此起彼落，愈來愈多音樂頻道宣告停播他的歌曲，博物館亦將其塑像移走，而最新消息是法國品牌Louis Vuitton，也在權衡輕重之後，宣告停止生產男裝FW19季度中，一系列以MJ為靈感的主題服飾。

Michael Jackson昔日時常配戴的閃石手套。（網上圖片）

本屬焦點單品的Socks-and-loafers Tee。（Alessandro Lucioni）

環顧由Virgil Abloh主理的Louis Vuitton男裝FW19系列中，以Michael Jackson作為主題的服飾雖然不多，但全部入型入格：「socks-and-loafers」Tee和閃石手套注目度極高，前者簡單一個白襪配閃石皮鞋的站立圖案，已畫龍點睛地導出MJ神髓；而後者以珍貴塑材打造的閃石手套，更是昔日他如影隨形的配飾，那時MJ剛剛患上白癜風（白蝕），手部正是他初時病發位置，如是者時裝設計師和造型師們就特意為他打造精美手套，以掩蓋其白癜風症狀。

Louis Vuitton FW19男裝系列。（Alessandro Lucioni）

《The Wiz》（中譯《新綠野仙蹤》）。（網上圖片）

戲內MJ飾內稻草人Scarecrow一角，並 將小丑元素融入到造型之中。（網上圖片）

至於Louis Vuitton SS19系列中，Virgil Abloh重點提倡的《綠野仙蹤》元素到秋冬季度仍有續作，更不講不知地與Michael Jackson有關，只因在1979年MJ其實乃Diana Ross、Nipsey Russell等人拍攝過一套為曰《The Wiz》（中譯《新綠野仙蹤》）的電影，戲內MJ飾內稻草人Scarecrow一角，並將小丑元素融入到造型之中，而這個近年鮮有人提及的造型，新季也被Virgil卡通化起來，化為圖案印在部份衣服中去。

《Leaving Neverland》上映後在世界掀起一場討代MJ的風暴。

回顧當初Virgil Abloh之所以以Michael Jackson作靈感元素，除了因為想紀念他逝世10周年外，也想突顯其在流行音樂、MTV以至黑人文化方面的貢獻，所以在早前MJ因《Leaving Neverland》紀錄片而鬧得滿城風雨之際，Virgil接受採訪時，也強調自己未曾看到這套紀錄片，其服飾創作的原意，亦只希望從單純的藝術角度出發，將MJ作為音樂人一面的"good side"展露出來。不過隨着孌童事件愈鬧愈大，愈來愈多關於Michael Jackson的不利控告曝光，Virgil Abloh昨日也不得不因為輿論壓力，而有所折衷，宣告由於紀錄片已引起社會上的不安情緒，基於品牌向來以保護兒童權益為首要前提下，決定停止生產一系列與Michael Jackson相關的服飾設計，從時裝藝術的角度看這個決定或許可惜，但在這個草木皆兵，動輒得咎的網絡世代裏，懂得如何去明哲保身，也是一個時裝設計師以至品牌都必須要鑽研好，握拿好的課題。