【法國五月】法國藝術家拼貼展　孫中山、夢露拼湊出獨特視覺世界

拼貼藝術（Collage）是甚麼？約1912年，畢加索（Pablo Picasso）和布拉克（Georges Braque）推動了這種藝術形態，將紙張、木材、報紙等材料剪成碎片，並與顏料結合，形成微妙而有趣的構圖。 看似簡單的拼貼藝術，卻從不簡單，不單只是剪剪貼貼，其實當中運用需要創意力及思考模式，才是它吸引人之處。反觀香港地，專門做拼貼藝術的人，實在不多，此時才發現有一位居港的法國藝術家Antoine Rameau，一直為拼湊工藝默默耕耘。

居港法國藝術家Antoine Rameau（由受訪者提供）

Antoine居港8年，愛香港同時也愛拼貼。他曾於法國、美國及英國等地生活過，不但培養了自身對文化、藝術及攝影的興趣，更對動物、神話和歷史故事也特別關注。這位法國藝術家早期已開始嘗試拼貼，後來更探索運用不同的技巧，從超現實主義走到立體主義，慢慢找尋自我風格，拼湊出獨一無二的視覺世界。

《LIFE IS A JOURNEY》展覽其中一幅作品，利用大量機票上的條碼製成，若不是Antoine親自講解，驟眼看基本上是看不出來。「我喜歡蒐集舊報紙、書籍及雜誌，而且我經常去旅行，還會保留著各類機票來製成作品。」為何總說法國人天生浪漫？也許就是他們用心感受生活，讓這種随性變成一種藝術。他的作品主要是以拼貼為主，靈感來自漫畫、普普藝術（Pop Art）及街頭藝術等，而作品同時是他的日常寫照。

每個拼貼作品，其實都在講述一個精心設計的故事，內裡充滿著不同符號、歷史和神話故事，再者加上作品許多都是是出自於舊照片、地圖及海報，結合起來更成一幅奇異漫畫般，像帶你走進超現實世界。

居港法國藝術家Antoine Rameau（由受訪者提供） 香港地當藝術家談何容易，跟隨妻子來到香港生活，竟然意外地發現自己很愛香港。「在這裡擁有一切，有大自然又有城市景觀。」近年，也正在努力收藏亞洲元素的材料，從日常生活中看見有趣紙張亦會收集回來，大概香港人眼中的廢物，都成了他的寶物吧。

拼貼藝術展《LIFE IS A JOURNEY》（由受訪者提供）

法國五月拼貼藝術展《LIFE IS A JOURNEY》，是他有史以來第一次展出40幅原創拼貼作品，全由他親手製作。另外，是次展覽的名字，帶出生命本來就是一趟旅程的意思，就是因為他特別為展覽創作了一個黑色墨水彩繪拼貼系列，並由十幅作品製成，它不但融合強烈的亞洲風格，以中國水墨畫及日本浮世繪拼貼方式來呈現，同時更利用月亮與太陽作完美象徵，指出人生不會一帆風順，當中充滿酸甜苦辣，就如月亮般，總有陰晴圓缺的時候。

《LIFE IS A JOURNEY》拼貼藝術展

日期：即日至5月23日（週日除外）

地點：HART Haus（堅尼地城士美菲路12P號祥興工業大廈3樓）

*敬請預約：anrameau@gmail.com