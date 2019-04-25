【展覽】《蒙娜麗莎》、《吶喊》名畫全變貓　台北超可愛貓美術館

試想想，當貓變成名畫中的主角會是如何？若你想像不到，不妨可參觀一下台北即將開幕的「貓美術館」，讓貓咪當上你的導賞員，講解世界名畫。

臺北貓美術館即將開幕！（網上圖片）

這些有趣作品，其實都是出自藝術家Shu Yamamoto之手，他出生於日本橫濱，畢業於愛知縣立藝術音樂大學，1973年移民加拿大，並一路擔任插畫師。在加拿大住了十年後，1983年搬至美國，並與妻子和四個孩子一起生活。他的「貓計畫」開始於2007年，當時他的小孩在畫畫，並模仿畫著梵高​​自畫像，但唯一的區別，就是梵高的臉被貓的樣子所取代。忽然，這卻給他帶來了靈惑，從此以後，他一直亦沒有停止過以類似的方式畫貓，並將世界經典名畫主角，紛紛變成了貓咪，包括達文西的《蒙娜麗莎》、荷蘭畫家Johannes Vermeer的《戴珍珠耳環的少女》及Jean-François Millet的《拾穗者》等。直至目前為止，他已創作了500多幅畫作了，更形容自己是一個充滿激情的貓奴和藝術家。

我是一個充滿激情的貓奴和藝術家 Shu Yamamoto

Shu Yamamoto：「我是一個充滿激情的貓奴和藝術家。」（網上圖片）

是次展覽，將首次展出60幅由藝術家Shu Yamamoto的畫作，包括經過二次創作後的《戴珍珠耳環的少女貓》、《貓娜麗莎》等真跡作品。其實除了貓外，偶爾還有狗的出現，他也解釋，他喜歡模仿標誌性畫家的風格，而畫中貓咪的娛樂活動，亦涵蓋了各式各樣的風格和時代，按照不同經典畫作，從古代、中世紀、文藝復興、印象派至20世紀藝術，讀者都能夠清楚地分辨出這些傑作。

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若你是個貓奴，又豈能錯過這個展覽？

貓•美術館 世界名畫全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto



日期：2019年6月21日至2019年9月15日

地點：台北圓山花博公園流行館

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