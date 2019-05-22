【銀髮時尚】香港最老Model　96歲的少女心：我喜歡紅色、連身裙

Alice，96歲，全香港最老的模特兒，也是經紀公司裡的當紅招牌。93歲那年，Alice有了人生第一份正式工作，在孫女的推薦下，她入行做模特兒，一頭標誌性的優雅銀髮，使她很快成為廠商新寵，接過化妝品、相機等大量廣告，走在路上都有人能認出她來。 Alice從小愛美，婚後在家操持家務，結婚65年沒有上過班。到90多歲，只要外出上街，她也一定穿戴整齊、畫上淡妝。曾經有同齡的老人罵她，一把年紀還穿裙子是鬼婆婆，她不去反駁也不在意，堅持做自己，開心就OK。 自述：Alice Peng 撰文：白汶平／一条

我叫彭瑞瑛，英文名是Alice，今年96歲啦，是個銀髮模特兒，93歲開始當到現在已經3年了，接過美國化妝品廣告、日本的相機廣告、還有政府廣告，將近10個。銀髮模特兒在國外是很流行的，我開始也沒想過我可以勝任這個工作，是我孫女有次看到銀髮模特兒公司在招聘模特兒，把我的照片拿了去，結果對方看了很喜歡、很多品牌也有興趣合作，我就去試鏡、拍照，意外地就加入了。

雖然說是要找老模特兒，但我覺得我也不到100歲這麼老啊，還是OK啦！（一条提供）

當然一開始我不懂該怎麼做，所以從擺姿勢、眼神，一點一點去學。我的經紀人幫我接了案子，都會先詢問我意願和身體狀況，因為我年紀比較大，所以盡量都是安排棚內拍攝，工作時間也不會太長。

因為年紀大關係，所以盡量都安排棚內拍攝。（一条提供）

造型和妝發方面，都有專門的造型師幫我搭配，他們會先問過我，喜不喜歡、能不能接受啊，大家都很尊重我，真的謝謝大家。

造型和妝發方面，都有專門的造型師幫我搭配。（一条提供）

漸漸地，我走在路上開始會有人認出我，之前我在地鐵站等車，旁邊一個女人就問我是不是出現在報刊上；前幾天搭的士，司機聽到我已經96歲了，都不敢相信，以為我才80歲。有人欣賞你當然是一件很開心的事，沒想過我都96歲了，還會有人喜歡我、不嫌棄我，所以就越做越有興趣啦！

沒想過都96歲了，還會有人喜歡我、不嫌棄我！（一条提供）

出身書香世家，讀書讀到打仗

我是1923年出生，從小就在香港長大，讀書也在香港。我是家裡最小的女兒，哥哥姐姐都和我差十幾歲，所以大家都很疼我，不過在教育方面是很嚴格。我父親英文很好，對外工作都要講英文，從小教我要有禮貌、做事要仔細、凡事整整齊齊，我跟我母親外出時，都很注意儀態，也養成愛美的習慣吧。我在聖保羅書院唸書，學中文學英文都要，那時候我想著以後要當秘書，跟在大老闆身邊到處出差、接洽事務、做隨行翻譯，所以從聖保羅畢業後，我就想讀商科，結果讀沒多久，戰爭就發生了。

1941年香港被日軍佔領，我很害怕日本人，聽說日本人喜歡“花姑娘”，指得就是20歲以下的年輕女生，我當時17、18歲，那外面的職缺又幾乎是日本的單位，我就不敢去找工作，但時間久了家裡撐不下去，也不知道戰爭何時結束，我只好去上班。後來我去了一間文具行當會計，那時候稅務局是日本人開的，我就自己夾著兩三本帳本去稅務局跟日本人對帳，大家都說我膽子好大，敢一個人這樣過去，我就說有什麼好怕的，公事公辦咯，不然能怎麼辦？

那時老闆對我很好，像妹妹那種照顧，也很信任我，把保險箱的鑰匙交給我，結果他老婆看我不順眼，每天都來店裡罵我，我是禁不起別人亂罵的，我就不做了，也不來上班。老闆請了5、6個員工來找我回去我都不回，不回就是不回，這工作也做不到一個月吧，反正是我炒了老闆，幸運的是沒過多久戰爭就結束了。

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在家相夫教子，走過65年婚姻

我說我沒工作過、沒賺過錢都沒人相信，那個文具店的會計做不到一個月，我覺得不算真正的工作，但我是因為在文具店我認識我先生的，那時他在賣彩票，經常拿彩票來，放在我這裡賣，戰爭1945年結束，我們1947年結婚。

我先生是文員，對體育很有興趣，也會寫體育的專欄、報導，後來當了奧運會的秘書，經常性要出去應酬，他總是帶著我，所以年輕時我就習慣鏡頭、習慣人群、習慣打扮，才不會失了先生的顏面。我們結婚65年，過了鑽石婚咯，他是個很好的人，人人都誇，尤其脾氣好得不得了，性格軟過豆腐，處處都讓著我，要不然我個性這麼固執，他也固執的話，大家天天有得吵。

婚後我也沒再工作，生了一男一女，老公賺得到我就不做咯，家裡一個傭人做家務、一個傭人顧小孩，我負責照看孩子的學習就OK啦。直到大概10年前，我先生在午休時去世，無聲無息地，從那時開始，我就很少出門了，也不會想再去旅遊。我一個人住，有個傭人照顧我的生活，我整天沒什麼事做，幾乎不怎麼花錢，我不喜歡打麻將，也不喜歡跟鄰居成群聊八卦，偶而全家聚個餐，我就很滿足了。

家人都對我很好，我有5個孫子、3個曾孫，其中我的外孫女Amy從小就是我帶大的，她小學就會幫我染髮啦，處處維護我，後來我先生去世，也是她幫我報名當模特，讓我的生活開始有點變化，整個人也開闊不少。

愛美是天性，96歲還有少女心

女孩子當然是愛打扮的，誰不是這樣呢？我從小跟媽媽外出就愛漂亮、長大跟先生應酬更要打扮體面，給他面子咯。我不買很貴的衣服，看場合穿衣服吧。我很喜歡紅色、大圓領、連衣裙這類的穿著，只要出門我就會化個淡妝，即便是買菜、吃個飯我都要整理一下。

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我的皮膚比較白，因為很少曬太陽，我的脊椎很直喔，到現在我還可以站得好好的，骨頭很直呢！我從來沒有用很貴的保養品或是化妝品，平時也不運動，我知道運動對身體好，我也想說早上來跟大家晨運，可是想想算了，我懶啊，不想運動，反正我就是自然長成這樣，沒有刻意維持。很多同齡的老人會很驚訝，我怎麼這把年紀還這樣生活、還穿紅裙子，罵我是鬼婆婆，我都不理他們。沒必要理他們，我做我喜歡的打扮，過我想過的日子，我又沒叫你跟我一樣，我開心就OK。

我做我喜歡的打扮，過我想過的日子。（一条提供）

我不知道怎樣當一個老人

我沒覺得自己很年輕，看著我的孩子長大、離開家、自組家庭，我大兒子都70歲了，我時時刻刻都覺得自己在變老，這是很自然的，沒有辦法說不要就不要。我做我自己，我不知道我的想法跟其他老人一不一樣，或是差別在哪，我覺得我就是個老人，只是我不曉得怎麼去當一個老人。

我覺得我就是個老人，只是我不曉得怎麼去當一個老人。（一条提供）

香港是個高齡化社會，根據去年日本厚生勞動省發布的報告，2017年香港男女平均壽命分別是81.7歲和87.66歲，超越日本，位居全球之冠。老人退休後就只能待在家嗎？銀發模特工作室的創辦人Zip，過去是報社記者，在報導老年專題時，有了創業的靈感——老年生活，其實可以活得更有自信。以下為Zip的自述。

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我創辦老正工作室到現在已經3年多，是香港第一家也是唯一的銀髮模特公司，現在簽了50多位銀髮模特，接過150多個案子。國外的銀髮模特大多為時尚、時裝做商業拍攝，但在香港，隨著高齡化的現象，會有很多新的市場需求出現，像是銀行、金融、保險、醫療這塊會推出新的產品跟方案，就會需要銀髮模特來做廣告。

以前香港的廣告都是固定幾位老的演員在接，沒有什麼新面孔，漸漸地廠商會想要有更多不同的銀髮演員、模特來宣傳，可是當時香港沒有，我就開始創業，在網上發招聘，收到很多應徵的資料，大部分是這些爺爺奶奶的兒子女兒幫他們寄的，到現在大概有700多人吧，我們再從中作篩選。

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老正工作室的模特年齡是50-96歲之間，都是個性外向、不懼怕鏡頭的長輩，我們希望大家來都是有償工作，而不是只來當作玩票性質，做義工的這種，所以我們會安排訓練課程，像是行台步、出Show、戲劇、配音等，他們一方面當作興趣，也不排斥學習。由於應徵的人數已經超出我們預期，所以現在暫時不招聘，主要我們還是得看市場需求，我們不想要找了太多人，結果卻沒辦法幫他們接到案子，反而讓他們失望。

老年生活真的有太多的可能性，在這些銀髮模特身上，我看到另一種自信，還有比年輕人更成熟的眼光和態度。

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