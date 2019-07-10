【廢墟攝影】只靠黑白照去說故事　專訪日本銀鹽寫真大師Gelatin

甫以《Disappear》系列參加新光三越國際攝影大賽，榮獲評審特別獎殊榮，身穿一襲UNDERCOVER感的one piece，從時尚攝影大師黃天仁手中拿下受獎證明，Gelatin希望象徵其拍攝風格超越攝影、時尚與藝術，開拓前所未見的獨特視野。

享有「銀鹽魔術師」美名的攝影藝術家寫真館 Gelatin（IG@shashinkan_gelatin）

於攝影之路耕耘超過 25 年，以獨到的美學思維，將傳統底片攝影於以銀鹽寫真手法（Gelatin Sliver Print）顯像製作，並為有村龍太朗（Plastic Tree）、cali≠gari、LAB.THE BASEMENT、久我新悟（LIPHLICH） 等知名樂團進行合作擔當御用攝影，享有「銀鹽魔術師」美名的攝影藝術家寫真館 Gelatin（寫眞館ゼラチン） ，過去經專業音樂資訊平台迷迷音 Memeon Music引進來台造成轟動，並在 2018年於谷居舉行台灣個展，狹着新光三越國際攝影大賽得獎的氣勢，寫真館Gelatin以全新的作品參戰 2019 Wonder Foto Day，勢必成為得獎的一大熱門。

在嘗試使用過期菲林進行創作前，「銀鹽魔術師」寫真館 Gelatin的世界只有黑與白▼

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這次來到台灣，你有否進行特別的嘗試或體驗？

Gelatin：之前去了彰化的扇形車庫，南天宮十八層地獄，這次在活動前去了一趟社子島，然後終於嘗試了臭豆腐，另外去洗頭髮的地方，阿姨是用湯匙幫我按摩頭部，完全是在日本沒有的體驗。

上一次你的個展以「殘存」為命題，對你而言「殘存」代表着何種意涵？

Gelatin：上一次於谷居的展覽「殘存」，作品共同的特點就是「廢墟」。這些廢墟過去因需要展現一時的繁榮，卻在人們離開後留下了各式的姿態，讓我想做個紀錄便開始了這樣的企劃，殘存的不僅是建物，也帶有一絲對過去的思念。

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實際走訪軍艦島、池島及台灣十三層水湳洞選煉廠遺址，最大的感觸為何？

Gelatin：拍攝的當下其實有相當大的壓迫感，由於並沒有見過當時這些地方人們的生活情形，沖洗照片時卻自然的在腦海中浮現各種想像，這是之前沒有過的體驗。

拍攝廢墟類型的題材，覺得最需要注意的環節為何？

Gelatin：軍艦島與池島在事前有經過申請與調查，十三層水湳洞是在沒有做準備的情況前往拍攝，我想最需要注意的應該不是因為覺得廢墟很型，而是會以此拍攝的意義為何，希望帶給觀者何種想像，我是思考着眼前的廢墟，是因為何種原因造成現在的光景？如此思考下，呈現的角度就會不同，並幫他們做個紀念。

在作品的挑選上，你通常是如何進行篩選的呢？

Gelatin：例如上次的「殘存」，我會捨去一般的廢墟照片，然後依場地大小決定陳列方式，有可能照時間序列，也可能照眼前所見的順序編排；另外如過去的「ROOM_#2 」與「Quiet」，每次展覽我都會想用一個簡單的單字，來詮釋當次所有攝影的呈現概念，而我通常會在拍攝完後才決定主題。

老師的作品也很罕見的與音樂特別合作，例如上次個展是否加入自己的要求與想法？

Gelatin：我會先挑了三到四張給長期配合的Saj:aqua，然後請他依看到照片的感覺而創作。

對於台灣觀賞者有無遇過深刻的提問？

Gelatin：其實每次台灣觀展者的提問都超級認真，讓我不知不覺都很緊張。（笑）在上次個展的導覽，就出現了超級狂熱的廢墟愛好者，講座上大家也問我相當專業的攝影問題，會想着要好好回答才不失禮呀。

Gelatin認為攝影是表現內心的一種方式，如同音樂人透過音樂，她的話就是透過攝影，就像是自己的倒影般（KEEDAN提供）

如何看待自己與攝影間的關係

Gelatin：攝影是表現我內心的一種方式，如同音樂人透過音樂，我的話就是透過攝影，就像是我自己的倒影。

在展覽中舉辦攝影會的想法，是希望藉此傳達何種意涵給觀賞者？

Gelatin：參加攝影會的人通常是素人而不是專業的模特兒，我會希望藉此讓一般、或者叫沒自信的人透過攝影展現自信的一面，進入我創作的世界之中成為新的作品，到目前為止效果都相當的好，許多素人甚至在服裝道具的準備，比專業人士還專業。

有否希望嘗試而尚未拍攝的題材？

Gelatin：我想挑戰彩色照片，找出對我而言的彩色是什麼。最近嘗試的做法是先用數位相機拍，接着回到底片沖洗，在暗房沖出我要的顏色，我自己最喜歡的則是紅色。

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除了創作以外，生活上最近有否熱衷的事物？

Gelatin：大概是玩手遊的《動物之森》（どうぶつの森/ Animal Crossing）吧，另外就是看 Amazon Premium 的《NCIS 犯罪搜查班》與《檀島警騎》（笑）

你近期關注的攝影師？

Gelatin：我最近很注意來自法國的攝影師Sarah Moon，有新的作品推出我會特別觀察他的拍攝想法。她本在時裝攝影界就相當有名，我是在2018年CHANEL展上發現他的作品而開始關注，他拍的建築也特別吸引人，甚至有點《JOJO奇妙冒險》的意味，甚至有人說感覺跟我的風格很像，讓我自己也有點嚇一跳。

同時接觸菲林與數位媒介，對此想請問老師如何區分這兩種拍攝方式

Gelatin：我想暗房沖洗與數位後製都是表現攝影的手法，並不需要因此而否定，甚至菲林再未來可能絕跡，對我來說也是一個開始尋找新手法的階段。在日本作為商業用途的菲林可以說正逐步衰退，另一方面卻開始被視為藝術與流行，我也很希望能藉由藝術的形式，讓底片可以繼續留存。

你使用新的菲林機配合過期底片拍攝有一段時間，從中有什麼感到有趣的部分與我們分享？

Gelatin：手邊有購入一些1980年代的相機，會用這些過期底片嘗試拍彩色照片，算是一種新的實驗。

會希望自己的作品除了在照片上以何種媒介呈現？

Gelatin：希望能在服裝上，之前我曾與和服品牌「十三夜」合作，想做的並不是如樂團tee單純的印刷，可能是時裝的剪裁加入我所拍攝的作品，或者將拍攝的景象與絲襪結合，感覺會讓人耳目一新。

近來有許多人也開始進行手沖銀鹽照片的嘗試，你會給予什麼相關的建議？

Gelatin：底片這樣的媒介不像數位可以一再重來，需要有一個很明確的目標，果斷的按下快門，真的要說建議也不算，但我覺得多拍照還是一件很有幫助的事情。



在台灣想特別拍攝的題材？

Gelatin：到十三層水湳洞時有上去後面的時雨中學，那邊的老房子相當吸引我。另外，台灣那些老建築物的門也相當迷人，如果能集結成冊，一本特別描述「門」的特輯，感覺會相當有趣，希望透過我的作品，讓日本人知道更多台灣的事情，也讓台灣人認識更深一層的日本。

最後請問對你而言，台灣最美的風景是什麼？

Gelatin：雖然還沒有看過沒下雨的九份，這個地方每次來還是給我很大的感動。

（IG@whosdandan）

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】