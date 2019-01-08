瑞典攝影師以鏡頭治療　蔚藍色超現實主義作品走出抑鬱症

攝影的力量是甚麼？對於瑞典攝影師Gabriel Isak來說，是一顆對抗抑鬱的解藥、一個逃離現實世界的出口。 過去十二年間，他不斷學習如何與抑鬱症相處，一路上，他試圖將內心的所有恐懼交托給鏡頭，再將潛意識中的孤寂轉化成創作靈感，兩者結合漸漸孕育出一幅幅超現實主義的優秀作品，受盡廣泛注目。

《The Blue Journey》（Gabriel Isak）

瑞典攝影師Gabriel Isak（Gabriel Isak） 「攝影一直是我生活上處理所有事情的最好療法，我希望透過圖像，能夠讓世界孤獨與黑暗的那一面自豪地呈現出來。」他的作品正想讓觀眾進入其內心所設置的空間，通過慣常所使用的陰鬱氣氛、漫無邊際的大海，以及大量藍調色彩等元素，展示出心靈上的負面，更多的是都市人往往避而不談的生活壓迫。而作品還有另一個共同點，就是採用了超現實主義去構想每張攝影畫面，「開始創作時，人們已認為我的作品可被歸納為超現實主義，不過更可笑的是，當時的我連誰是René Magritte也未知。」其後，Isak著手鑽研有關於這位比利時超現實主義藝術家的作品，現更成他創作的主要繆斯。

提及Isak近期大獲好評的作品，還有《The Blue Journey》系列，他就系列的主題表示：「在這場藍色之旅中，這個空間所存在的孤獨不僅僅是孤獨，而是一個靈魂探索和夢想解構的世界。」試圖窺探系列中的每幅作品，從不露面的人物主體隱藏於超現實的蔚藍風景之中，所描繪的正是他們的內心世界，「作品也象徵着我們的無意識狀態。」

《Dazed Delusions》（Gabriel Isak）

《Havet》（Gabriel Isak） Isak除了擅長用超現實主義去呈現影像，其作品中亦不乏時裝造型照，色彩更較為鮮豔跳脫，《DEFUZE》、《BASIC》等時尚雜誌曾找上他為時裝攝影師，由藝術走進時裝領域似乎難不到Isak，「我會先為作品勾勒出草圖，再決定用甚麼衣服、道具、模型或設備作支援。」作品面世後，Isak最喜歡用最原始的草圖與最終圖像進行比較，他認為這一切變化，是為作品帶來生命力的轉變，也重新定義攝影師看待生命的意義。