攝影師為菲林相機「自拍」：盼它們不會成Toy Story中被遺棄玩具

德國攝影師J. F. Novotny一向鐘情舊物，尤其對於那些古老的菲林相機。經過多年來他不斷搜集菲林相機的過程，令他意識到這些已過時的機械器材，正面臨被遺棄的命運。 為了留住菲林相機的靈魂，於是他開展了「CameraSelfies」企劃，為這90台菲林相機進行「自拍」。

德國攝影師J. F. Novotny開展了「CameraSelfies」企劃。（cameraselfies）

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攝影師J. F. Novotny（又名為J. Flynn Newton）一向對那些唯美復古、奇型怪狀的菲林相機情有獨鐘，也認為每台菲林機均具有歷史價值，是不同年代的最好見證物，不過基於時代的演進，菲林機的功能未能滿足現今人們「即影即share」的需求。我們漸漸捨棄菲林機，各人也以智能手機或數碼相機作為拍攝方式，此舉令Novotny有感惋惜並概嘆道：「菲林機令我想起電影《Toy Story》（反斗奇兵）那些被人類遺棄的玩具，它們的命運猶如玩具般，同樣敵不過時間的洗禮，我開始有點生氣，繼而設法留住這些相機的靈魂。」

整個系列所出現的部分菲林相機，有不少也是非常罕見。（cameraselfies） 「CameraSelfies」企劃是依據以上想法，Novotny將這幾年來搜羅得到的90台相菲林機，逐部進行「自拍」，每一張照片的佈局，菲林機也被放置於中央位置，背景則使用了其不同年代所相應流行的圖案牆紙作為襯托，令作品彷如說明了菲林機所屬的年代，「我希望每部菲林機也能在影像當中展現出最真實的個性，同時攝下它們的靈魂。」由相對地較易找到的即影即有Polaroid 1000，到市面上較罕見的80年代Beirette SL 100N與Hasselblad 503cx，分別成為照片中的主角。

過去「CameraSelfies」系列曾亮相於不同的展館中。（cameraselfies）

德國攝影師J. F. Novotny。（Die Fotografie von JF Novotny） 「CameraSelfies」系列到目前為止，經已得到《CNN》、《Artsy》、《LUI》、《PetaPixel》、《My Modern Met》等平台的廣泛報導。而過去幾年，作品也曾亮相於不同的展館中，不過如喜歡這些作品，則可在Novotny個人網站中www.cameraselfies.com選購。



作為是次「CameraSelfies」系列創作者，Novotny於六歲起便意識到對攝影的鍾愛，其後一直沉醉於以影像表達自我。他曾為了捕捉世界每一角落，特意走訪過歐洲、北美、南美等地進行拍攝，「攝影成為我生活中最重要的部分。」

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