傳奇Supreme炒賣店Unique Hype登錄香港　 IG展示新店罕有單品

憑藉在美國唐人街炒賣Supreme而紅遍全球的Unique Hype，其主理人OG Ma於3月份時突然宣佈在香港銅鑼灣開設第一間海外分店。 昨日（5月19日）Unique Hype更開設了香港店的社交媒體帳戶，名為「uniquehypehk」，並表示屆時會有今季新款外，還有開幕特定補貨。

3月份時OG Ma在網上公布開設銅鑼灣分店的消息（IG@uniquehypecollection）

Unique Hype為香港店開設的Instagram帳戶uniquehypehk，至今只有兩則貼文，第一則是銅鑼灣店裝修進行中的照片，雖然只見一片頹垣敗瓦，但已有不少網友留言表示支持和期待；另一則是放滿Supreme貨品的透明膠箱照片，並在貼文中表示礙人手不足，未能逐一回覆查詢，隨即又引起網民起哄，說要傳上個人CV望成為Unique Hype一份子。

相信uniquehypehk都清楚知道香港粉絲心急如焚，所以在其Instagram發布限時動態，從中看到OG Ma為香港店執拾各式Supreme貨品，並可見開幕特定補貨，有不少是罕有Supreme印花T-shirt，當中包括當年花生多多的Morrissey款式。Morrissey印花T-shirt是Supreme 2016年春夏季推出的款式，當年Morrissey突然在產品正式面世前叫停計劃。原因是連鎖快餐店White Castle贊助Supreme，還有不滿意將會印在T-shirt上的照片，要求改用另一張。而法國塗鴉藝術家Kidult曾以此照片進行二次創作，把Morrissey的樣子變成特朗普。

Unique Hype的創辦人為Peter，即是OG Ma兒子，不過他為人十分低調，即使在店舖成名後亦甚少接受傳媒採訪。Peter找來媽媽OG Ma作為店舖的店長以及模特兒，令OG Ma紅遍網絡。店舖以快和齊聞名，跟Louis Vuitton的聯乘、Swarovski Box Logo Hoodies、以至最近推出的桌球球桿，都可以在店內找到，最重要的是絕無假貨，OG Ma的名稱中的「OG」，正正是從Original而來。

不知道除了Supreme今季新品和各式印花T-shirt外，Unique Hype今次開幕大典還會為香港顧客帶來甚麼樣的罕有單品？

除了是店長，OG Ma也是模特兒！