【Dior】深度剖析Kim Jones設計　BAPE、Supreme代理商影響他一生

作為近年男裝重中之重的品牌，Kim Niklas Jones領軍的Dior Men成功為時裝界掀起一種全新風暴，最精準的剪裁，和歷史悠久的文化傳統，遇上了最新奇創意，與當時得令的街頭潮流。這種以極緻工藝去造新潮服飾的功架，無論對傳統High Fashion工業或Street Fashion文化而言，都是一種前所未見的新衝擊。 而環顧當世，要成功將High Fashion與Street Fashion連繫到如此高度，Kim Jones也是當之無愧第一人，這無疑是Bernard Arnault、Sidney Toledano和Pietro Beccari的獨具慧眼，因為只有細心觀察Kim Jones的設計生涯，大家就會發現他一生都穿梭在這兩門時裝流派之間，啟蒙着他的，都是這些時裝體系中最頂尖的高人，例如Louise Wilson、John Galliano、Alexander McQueen，以至一再被香港人所忽視的Gimme 5主理人，Michael Kopelman，如果沒有他二十多年前對Kim Jones的循循善誘，今天這位Dior男裝創作總監會否去達到如此高度，也是未可知的事。 所以要全面了解新世代Dior Men，必先了解Kim Jones；而要對Kim Jones有通盤認識，就必須對他青年時代成長的倫敦和箇中的流行文化發展，有相對深入的解讀。

有進一步了解新世代Dior男裝線的核心價值，就要從Kim Jones的背景故事說起。（nss magazine）

將自己打造得極緻華麗又雌雄同體的New Romantic風潮，是Kim Jones少年時代的回憶。（YouTube）

未曾成為Blitz Kids

卻因此而啟蒙了時裝之路

雖然Kim Jones經已是英國很具代表性的設計師，但嚴格上又並非土生土長，基於父母工作之故，Kim的童年一直在南非、東非一帶生活，到14歲之時才正式回歸倫敦居住：「回國之後，姐姐送給我一些時裝雜誌，供我閱讀，例如《The Face》、《i-D》等等，看過這些讀物之後，我就意識到時裝才是一個屬於我的世界……」Kim Jones在《System》的訪談中如是說。

14歲才回到自己的家鄉，人生路不熟的情況，時裝藝術就成為了Kim Jones了解倫敦和倫敦人的渠道，特別是New Romantic（新浪漫主義）一派的現行文化，更是情有獨鍾，那時是80年代中，New Romantic和Blitz Kids文化位處最高峰時期，Leigh Bowery留下的藝術創作，以至StephenLinard、Christopher Nemeth及Vivienne Westwood的前衞破格服飾，都深深吸引着年輕的Kim Jones，那怕他當時個性害羞，不敢打扮成Blitz Kids裝扮，亦花費不起金錢購買這些服飾，（所以在名成利就之後，Kim Jones就瘋狂收集了上述設計師由1971至1989年的作品），但總而言之，Punk與New Romantic等70-80年代社會風氣和服飾派系，正是Kim Jones對Street Fashion，這類作為High Fashion對立面的服飾體系的第一代回憶。（哪怕當時潮流界根本未有「Street Fashion」這一字詞概念。）

+ 5 + 4 + 3

International Stussy Tribe的成員，居中正是藤原浩。（網上圖片）

遇上改變一生的Michael Kopelman

具現代意義的Street Fashion堀起

至於衝浪、塗鴉與滑板，這樣同樣構成日後「Street Fashion」概念的核心部件，亦於1980年代在大西洋另一端，美國的土地上熾熱地發展起來，始作俑者，正是大名鼎鼎的Shawn Stussy。

關於Shawn Stussy本人與品牌Stussy的故事，今次文章就不作多提，但透過這街牌龍頭而衍生出來的International Stussy Tribe（簡稱IST），就對Kim Jones有着間接卻關鍵的關係。International Stussy Tribe其實是一個由Shawn Stussy主導的秘密組織，專門邀請一些由Shawn志同道合的品味之士加入，而這批成員來自五湖四海，卻清一色是往後街牌文化的奠基者。

當時每位International Stussy Tribe成員，都會獲得一件大「S」棒球褸以作紀念。（網上圖片）。

Michael Kopelman。（網上圖片）

Michael Kopelman的IST棒球褸。

美國方面，IST的成員有普普藝術家Keith Haring、音樂人Dante Ross、Supreme創立人James Jabbia、Undefeated始創者Eddie Cruz及原Stussy創作總監Paul Mittleman等；日本方面就有裏原教父藤原浩；意大利方面則有成立了Slam Jam的Luca Benini；至於英國方面同樣勢力巨大，名單包括DJ Alex Baby Turnbull、製片人James Lebon、The Clash樂團成員Mick Jones，與Kim Jones啟蒙導師Michael Kopelman。

Michael Kopelman自少崇拜David Bowie，對時裝藝術興趣濃厚，成年之後Wag及Brain等Clubbing擔任DJ工作，一次在紐約工幹時遇到Shawn Stussy，對其品牌理念和服飾都十分欣賞，卻大感當時倫敦很難購買到優質的Stussy，於時就毅然辭去DJ工作，老遠去到加洲，向Shawn表達希望加入品牌的意願，並最終如願以償，成為Stussy UK的總監，將Stussy及相關文化帶到英國。

1989年成立自家潮流單位Gimme 5。

在Stussy漸漸散佈歐洲的同時，Michael Kopelman亦開始把目光投向其他品牌，1989年成立自家潮流單位Gimme 5，既製作自家服飾產品，也是一間Distribution Company，專門從世界各地搜羅潛力品牌，將它們分銷並推廣至英國，例如Supreme，正是經由Gimme 5而帶到英國的。

不過要表現Michael Kopelman的高瞻遠矚，最有力證明還是在於日本市場，90年代初東京「裏原宿」服裝概念在促成，以goodenough、A Bathing Ape、Undercover、NEIGHBORHOOD、WTAPS及BOUNTY HUNTER為首的品牌，均憑藉別樹一格的細膩造工，而在日本國內大鳴大放，卻於歐洲市場名不經傳。於是乎Michael就透過自己與藤原浩和Nigo等人的關係，先後將A Bathing Ape、UNDERCOVER、WTAPS、NEIGHBORHOOD及visvim等日牌帶到英倫，再於1998及2002年開設時裝店The Hideout及球鞋店Foot Patrol，將上述相關品牌配件引入其中，透過全球界街頭文化愛好者的努力，「Street Fashion」這個名詞終於普及起來。

但Michael Kopelman曾感觸地說，哪怕「Street Fashion」這個字詞目前大行其道，但當初它出現的時候，其實是帶有貶意成份的。

Kim Jones身穿goodenough的服飾示人。（網上圖片）

而大約在1993-4年左右，20歲的Kim Jones就加入Gimme 5工作，擔任倉務員，雖然未必是甚麼特別的工作，但他每天卻得以直接接觸到Michael Kopelman，由這位前輩高人親自傳授關於時裝、藝術乃至音樂方面的知識。一切就承如Kim Jones自己所言：「Michael十分慷慨，在Gimme 5工作的時月裏，他總是以低價甚至送贈方式，給予年輕員工們Bape或UNDERCOVER的產品，我對高橋盾的瘋狂崇拜也是來自這段時期。而且在日常包裝服飾的工序裏，我得以直接接觸這批少見的日本產物，親手觸摸它的料，細心鑽研每件衣服的洗水嘜和構造成份‧‧‧‧‧‧」透過這種深度接觸，當時的Kim Jones就了解到日本服飾委實自成一派，其優質柔軟的衣料，即便在歐洲也難以找來，最終使他對原宿時裝趨之若鶩。（哪怕他曾自言當年首次踏足日本的時候，其實感覺並不好，但第二次再度觀光之時，已深深被這個島國所著迷。）

Kim Jones與日本街頭時裝關係密切。（HUgE）

由藤原浩的親密關係，最終促成兩者當年的合作系列。

而重要的是，透過Michael Kopelman的江湖地位，來自全世界的街頭文化主義者都踴躍和Gimme 5合作，James Jabbia、高橋盾及Nigo等人就時常親自到倫敦總壇拜訪或商談合作事宜，縱然那時候的Kim Jones初出茅廬，名不經傳，卻已經能夠接觸這批業界高人，向大家求教知識之餘，更重要是加深了彼此友誼，打下日後共同策劃Collaboration的基礎。

可見美式街頭和原宿文化，正是Kim Jones受街頭文化影響的第二時期裏的核心課題。

Kim Jones與Nigo。（網上圖片）

Dior SS19 Campaign， 象徵一個新時代的誕生。（Dior）

集百家大成

成就Dior風潮

之後的故事，大家也知道了，Kim Jones於2000年代初入讀了Central Saint Martins男裝設計課程，遇上了著名導師Louise Wilson，也和年長幾年的Alexander McQueen相知相交，到畢業作品在時裝名所Pineal Eye舉行展覽期間，更被John Galliano慧眼識英雄，而一舉買下Kim Jones整個畢業系列，自此一鳴驚人，正式出道成立自家品牌，進軍時裝世界。

可見Kim Jones接受正規時裝學院訓練，接受全面的高級時裝理念洗禮的第三時期，經已是接近三十歲時的事，他年輕時代與時裝文化之間的關係，一直以一眾英美日街頭次文化為基軸，而這種從小就被培養的美學形式，也一直植根在Kim Jones往後的創作事業裏，無論對於自家品牌KimJones（已結束營運）、Alfred Dunhill、Louis Vuitton還是今時今日的Dior，道理亦然。

（攝影：龔嘉盛）

BFF公仔。（攝影：龔嘉盛）

所以掌握到Kim Jones的成長經歷後，才會當真理解到Dior Men SS19的創作背景和理念，只因背後的確連繫了一連串街頭文化思維於其中。首先，是策動Collaboration的特性，聯乘合作的運作以至經營模式，無疑是源起自Street Fashion而非High Fashion，但今次Kim Jones將它注入Dior之中，並優美地與品牌歷史相結合。

Christian Dior與愛犬Bobby。（網上圖片）

例如當初Kim找上KAWS合作，推出BFF公仔，有人認為是搞綽頭手段，但其實根據Kim的意思，這次合作，乃是關於品牌創立人Christian Dior先生與其愛犬Bobby的歷史故事，Bobby是Dior先生至為鍾愛的小狗，日常生活如影隨形不在講，也是大師他的創作靈感，1950年代中的"Bobby"系列所構成的Bobby套裝，其實正正是以自己的愛犬命名。所以在Kim Jones的理解中，Bobby可說是Dior一生最要好的朋友，而大家又可知道BFF公仔的全名是甚麼嗎？答案就是「Best Friends Forever」，這才是今次聯乘合作的真正依據，將時裝大師的經典故事，以街頭Crossover的方式表現出來，了解過後，就會明白Kim叫人拍案叫絕的地方。

Christian Dior 1954-55 Bobby Suit。

右襟單鈕西裝套裝是Kim Jones時代Dior的新設計。（Dazed）

（攝影：龔嘉盛）

Granville莊園的Rhumbs別墅。

另外，系列中全新的右襟單鈕西裝套裝，配以鐵扣鴨舌帽、銀器以至Dad Shoes或Monogram高筒球鞋的造型，整體既具備街頭和機能元素的神髓，卻又不缺一種簡潔美感，這種中庸的街頭美學，某程度上明顯深受了裏原宿服裝理念的影響，但又恰到好處地筆鋒一轉，結合了歐陸職人的細緻造工和另一個關於Dior生先的深遠歷史：系列中無論是衣服配件，還是BBF公仔，均明顯用上了大量粉色和花奔圖勝貫穿之，這是因為在向Dior生先童年故居：位於Granville莊園的Rhumbs別墅作致敬，別墅象徵着Dior快樂的童年與家人相處的時光，別墅外牆的粉紅與粉藍色，以至花園周圍種植的玫瑰與鈴蘭花，不但是Dior本人一生銘記的景色，也是經常出現在他設計裏的經典元素，現在Kim Jones所做的，就是將這個優美回憶轉化成男裝版本。

+ 4 + 3 + 2

Dior Oblique Saddle bag。

當然Dior是一個歷史悠久品牌，Kim Jones能夠從中涉獵靈感的，絕非只有Christian Dior本人，即便是Central Saint Martins師兄John Galliano，於1999年為Dior女裝線所研發的馬鞍袋Saddle Bag，也被Kim Jones迎來了精辟改造，與Matthew Williams共同製方的鋼扣環Saddle，正是絕佳例證，但由於這個包袋已然風行全世界之故，在此就不作多提，但透過這個袋子，世人可以觀察到Kim Jones其設計功力的多樣性，表面上是一個不折不扣的男裝設計師，卻每每能夠從女裝領域找出時尚精髓，以畫龍點睛之法將他改造成，男裝產物，這種男、女裝「道通為一」的眼界，正是年輕時受到雌雄同體的New Romantic美學影響所致，可見愈是研究得深入，就會洞悉到Kim Jones Dior Mens的背後，其實與形形式式的次文化有着千絲萬縷的關係。