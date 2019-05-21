Kurt Cobain親身著用毛衣天價成交　見證Nirvana主音永恆魅力

雖然Nirvana樂團主音Kurt Donald Cobain已逝世多年，但其影響力仍舊無遠弗屆，本業音樂領域不在講，就連在時裝潮流世界同樣地位尊崇，數前年Saint Laurent By Hedi Slimane以其作設計靈感，到今天宮下貴裕仍然持續地以他作為多個季度的主題，可見剎那光輝，對Kurt Cobain而言經已是永恆。

1993年7月23日，Kurt Cobain正正是穿上了今年拍賣的那件菱格灰色毛衣拍攝最後一輯封面照。（Jesse Frohman）

拍賣網Julien's Auctions最後以$75,000美元賣出。（Julien's Auctions）

而最近King of Grunge的熱潮在西方國度就進一步升溫，事關專門出售明星真跡單品的拍賣網Julien's Auctions，早前就公開拍賣了兩件Kurt Cobain生前真實使用過的生活品：分別是一件灰色Cardigan毛衣和一隻親筆寫上字句的紙碟，灰色Cardigan更別具紀念價值，只因它是Kurt Cobain生命中，最後一個雜誌封面拍攝工作中，被他使用過的東西。1993年7月23日，Kurt Cobain正正是穿上了今年拍賣的那件菱格灰色毛衣，與樂團成員Krist Novoselic和Dave Grohl於紐約Omni Hotel內，由攝影師Jesse Frohman操刀，拍攝封面照，過程中Kurt就簡單地換了兩個造型出鏡示人，卻足以成為啟發後世無數時裝設計師的超級經典，所以如斯傳奇的一枚毛衣，最終以$75,000美元的高價賣出，其實並非太過意外。

1993年7月23日，Kurt Cobain正正穿上了這件菱格灰色毛衣拍攝。（Jesse Frohman）

Kurt Cobain手寫，拍賣價高達$22,400美元的紙碟。（Julien's Auctions）

至於那隻最終拍賣價高達$22,400美元的紙碟又是何方神聖呢？它可是誕生於1990年4月23日，那一天Nirvana於晚上9:30分在華盛頓特區俱樂部有一個音樂演出，表演之前Kurt Cobain就利用這枚紙碟盛載Pizza，進食晚餐，而特別的是，在吃過Pizza後，Kurt就即興到將演奏歌單曲目Set List，親手寫在紙碟的背後，原本不過是一時的心血來潮，最後到了今天2019年卻成為全球樂壇「爭崩頭」的收藏品，想來就連Kurt Cobain自己當日也不曾想到呢！可見世事萬物的變化，往往就是如斯奧妙，實在叫人意想不到。