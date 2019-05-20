【10 Corso Como】中國夢破碎　因敵不過代購還是自身經營不善？

去到米蘭，時裝友必定會去10 Corso Como朝聖。 2013年，10 Corso Como進軍中國市場，先後登陸北京和上海。 可惜的是，繼2017年北京店結業後，上海店亦將於5月底正式關閉，更以3折大清貨，難道人民幣真的那麼難賺嗎？

米蘭10 Corso Como（網上圖片）

10 Corso Como創辦人Carla Sozzani（Vogue）

這不是一個行銷手法，而是我編輯經歷的延續。 10 Corso Como創辦人Carla Sozzani

10 Corso Como於1991年成立，是一個不能以單一方式標記的地方，因為它是間Concept Shop，匯集全球前衛時尚品牌，更設有畫廊、書店及咖啡館。在那個尚未有「概念店」這形容詞的年代，這種風氣正是由創辦人Carla Sozzani帶起，她原是時裝編輯，曾於《Vogue》、《ELLE》任職，卻獨自跑去開店，加上她是意大利《Vogue》主編Franca Sozzani的妹妹，在時尚界人脈廣闊，一切來得順風順水。

隨著10 Corso Como的成立，可說是徹底改變當時購物體驗，開創「Lifestyle」實體化的先河，計劃各種購物體驗，從時裝到藝術品，再由書籍到美食，集結於同一間店舖中。Carla Sozzani曾說過：「這不是一個行銷手法，而是我編輯經歷的延續。」多元化的經營哲學，在城市中提供一片文化綠洲，也難怪成了世界各地時裝人、藝術家、設計師的聚腳地，日後各店也成為時尚愛好者打卡熱點。

10 Corso Como上海概念店（網上圖片）

+ 4 + 3 + 2

除了米蘭，10 Corso Como先後於紐約、東京、首爾、上海及北京開設分店，而且每間店鋪都是非常獨特，強調每個地方自身魅力及身份，並指每間分店都經過精心策劃，一切都是用愛來選擇的。然而，上海店結業的消息並不算令人意外，事關北京店已於2017年「先行一步」。兩店同樣位於城市核心地帶，上海店置於南京西路，這被譽為中國香榭麗舍大道，不但承載世界各地品牌，附近還有一座寺廟和公園，創造了傳統與現代的有趣平衡，從10 Corso Como店裡，除了可找到時尚服飾新品外，還有極具收藏的書籍及稀有雜誌外，舊院子中還設有咖啡館，甚至擁有城市壯麗景色的露台及藝術畫廊。

10 Corso Como上海店於本月底正式關閉，更低至3折清貨。（網上圖片）

不過，美麗背後卻藏著種種問題。中國赫基集團（Trendy Group）是一手將10 Corso Como引進中國，先是2013年在上海開業，繼而翌年在北京開設第二店，不過集團最終還是選擇「離棄」10 Corso Como。Trendy Group是中國大型時裝集團，旗下包括自家的Ochirly、Five Plus、Coven Garden、Trendiano，同時擁有國際品牌Miss Sixty，還以合資方式在中國營運Superdry、DENHAM等海外品牌，並於2017年申請IPO；相反，10 Corso Como近年負面消息不絕於耳，營運米蘭店的公司Dieci Srl於2015年經已申請破產保護，而10 Corso Como亦欠下意大利稅局巨債，可見其前景並不樂觀。當時有傳赫基集團為了申請IPO，所以要清除旗下不良資產，嚴重虧蝕的10 Corso Como成了被開刀的目標。



經過長逹六年的戰鬥，10 Corso Como繼北京SKP店後，上海店也難逃結業命運，最後失守中國市場。由於中國時裝市場發展飛快，10 Corso Como定位較為小眾，所以與市場實際需求，是有明顯落差；再者，海外代購及網上商店的興起，價格也更便宜。其次，10 Corso Como兩間商店選址都是在黃金地段，租金極昂貴，老實說要靠它賺錢，可說是非常困難，當年進註上海，也許就是看中這城市民眾強大的消費力，他們確實如此，但只是熱衷於大品牌，相比起小眾品牌，其吸引力可算是相當有限，加上經營不善，Trendy Group決定壯士斷臂，10 Corso Como的中國夢正式畫上句號。

由此可見，人民幣並不易賺，10 Corso Como把握不了中國市場，大概現今只有富有的金融家出手，才能夠挽救它了。