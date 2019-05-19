【Reebok】InstaPump Fury 25周年　反思球鞋文化昔日美好歲月

近年球鞋熱潮如日中天，全世界潮流人，每年每月每日都能夠透過形形式式的網店和ig store，來購買到五花百門的球鞋，單單是一個Endclothing已叫人買得不亦樂乎吧！然而，這種過度消費，要得到一切也是輕而易舉的世代裏，當中孕育出來的球鞋以至街頭文化，其實又是否有「營養」可言？答案明顯值得反思。 所以在早前Reebok InstaPump Fury 25周年的慶祝活動之中，《一物》就專誠找來Reebook的美國總部的Global Archive Representative（檔案主管），Erin Narloch女士作對談訪問，對昔日的球鞋文化工業來一趟大解構。

Reebok InstaPump Fury 25周年香港區展覽早前於銅品牌鑼灣店舉行。（攝影：龔嘉盛）

多對經典球鞋與店內作展示用途，這是Reebok InstaPump Fury的原祖OG。（攝影：龔嘉盛）

對球鞋文化的遠古回憶

趁住Reebok InstaPump Fury 25展覽，來回憶波鞋文化過去二十多年的發展著實最好不過，皆因展覽除了從品牌美國總部空運原版OG，以及絕版限定InstaPump Fury球鞋外，Reebok方面更別出心裁地利用圖文並茂的方式，來向大家講解昔日球鞋文化的特色、營運模式與發展史，叫80、90後看到甚是回味，2000年後的年青一代見到，亦會對自己從未經歷的過去有所認識。

來自來Reebook的美國總部的Global Archive Representative，Erin Narloch。（攝影：龔嘉盛）

「透過展覽我們希望大家意識到……」Reebook檔案主管Erin Narloch說：「較之於InstaPump Fury這25年間的變化，世界各地科技發展和消費模式的變化當真巨大許多，InstaPump Fury是一對經典至上的球鞋，設計團隊總是以不變應萬變的方式看待它，但世界文明的發展，卻並非這樣了。」

Erin Narloch：「或者先從資訊傳播方面說起吧！現今的潮流人要吸收或發佈時裝，皆一律簡單地登入Facebook或instagram就可以了，二十多年前卻困難得多了，那時互聯網仍然處於起步階，能夠上網的人少之又少，大部份年青人要吸收時裝潮流資料，潮流雜誌幾乎是最主要的渠道；而要發表自身時裝觀點與相關時尚資訊，如果閣下不是時裝記者或編輯的話，根本就是天方夜談，通常就只有透過Word-of-mouth以訛傳訛的方式來流播了。」

「而值得留意，那個時代並沒有StockX這些玩意，在欠缺球鞋交易平台的情況，一對球鞋的市場價格（即炒價）的真實數值是如何，每每無劃一標準，通常只會依賴雜誌和Word-of-mouth的方式去決定，然而無論是雜誌還是口述也好，它們都有地域上的限制，即是同一對球鞋，在東京可能會被瘋狂追捧，炒至天價，在英國卻是無人問津，這種價格地域差異性，是當時球鞋文化的特色。」

另一雙 InstaPump Fury的初創色系。 （攝影：龔嘉盛）

與Kenzo Minami合作的Reebok InstaPump Fury。 （攝影：龔嘉盛）

波鞋流潮的大盛行，想當初日本潮流雜誌功不可沒。（網上圖片）

日本對波鞋的意義

那麼問到何解一再以日本作為90年代球鞋發展的例子（上圖這些漫畫的時代背景，正是90年代的東京），Erin Narloch就認為日本人的貢獻在於將球鞋文化與鑑賞性，提升到一個全新高度：「雖然大部份經典的球鞋款式，都並非源自日本，而是歐美運動品牌，但日本人卻是最能將球鞋賦予全新意義的群組。」據Erin所講，從前波鞋與時裝藝術相距甚遠，在大部份西方人眼中，波鞋即是運動動，是用來做運動的，然而日本人卻利用各種神奇方式，將它與時裝潮流掛勾起來。

炒鞋文化的形成，始於90年代。 （攝影：龔嘉盛）

「神奇方式可以是形象上的包裝，將每對球鞋加以鑑賞並精品化，從而塑造出稀有度，繼而衍生出炒賣市場（不錯、構成現今炒鞋文化，日本人「功不可沒」）；或者是透過特別甚至日本限定的專屬配色，來強化波鞋獨一無二的美感，這種別注限量方式，久而久之就培育出聯乘合作Collaboration這種經營方式的誕生，雖然我個人最喜愛的InstaPump Fury Collaboration是與CHANEL當年的合作，但論平均水平的話，日本才是世上最擅長策動Crossover的民族。」

總之就Erin Narloch的觀點而言，成就InstaPump Fury流行王朝的主因有三：一是「Pump」充氣技術在當年當真具有劃時代的前瞻性；二是冰島歌后Björk的親身著用；第三則是日本的獨具慧眼的潮流包裝，甚麼韓風、韓劇流行而將InstaPump Fury推向高峰的觀點，已屬後話了。

Björk這張著腳踏Pump Fury的照片，絕對是永恆的潮流經典。（網上圖片）

為了買鞋，閣下可以去到幾盡？ （攝影：龔嘉盛）

出賣年齡系列的傳呼機。 （攝影：龔嘉盛）

因為難以得到，才會懂得珍惜

又看見上圖兩幅漫畫，只見一張描繪一位年青人正對着電話薄打電話；另一張則是繪畫了兩部傳呼機於其中，問到Erin Narloch這些圖用意何解，她就解釋是要表達過去「一鞋難求」的時代背景：「那個時代沒有Online Store這個概念，人們並不能夠安坐家中按按手機（那時亦不見人人有手機）就能夠買到心儀的球鞋。」

「就日本人的經驗而言，在每逢人氣球鞋即將推出或開始發售之際，潮流愛好者就會對住電話薄，拿住固網電話的大耳筒，致電東京街頭每間運動鋪或波鞋店，逐一詢問目標球鞋的開售情況或尺碼大少等相關問題，以免仿如盲頭烏蠅一般，四周頻樸，卻一無所得。而一些相對富有的人則會透過傳呼機來交換消息，通過行家的彼此情報，哪一區哪一間店售賣着目標球鞋，自然一覽無遺，不過通常風聲一洩漏，情報就會以一傳十，十傳百的方式傳播開去，產品在全城爭奪的情況下，每每好快被搶購一空。」

Erin Narloch認為時下的球鞋文化雖然多姿多采，卻又可能會流於片面。 （攝影：龔嘉盛）

成龍親筆簽名的球鞋，西方人或許珍而重之，香港潮流份子卻又未必如此了。（攝影：龔嘉盛）

雖然以往要購買一對心儀的球鞋當真很困難，就算買到，其過程也定必繁複無限，對於那些離市中心極遠的人而言更是如此，不過在Erin Narloch眼裏，購買球鞋的機會成本愈大，球鞋的文化根基才會更深厚更優秀：「基於貨源、經濟或銷售方式缺乏等問題，昔日潮流人買限量球鞋，每每要經歷千辛萬苦才能夠覓得，而為確保自己購買的型號款式是最優質或稀有，在購買之前他們都會『做足功課』，熟讀相關波鞋潮流雜誌，以確保購買的球鞋是最優秀、最歡喜的一枚。」

「因為那個時代購買球鞋並不如現在般，隨手可得，購買一對之後不鍾意，就立即上網買另一對替代了事，當時若果買錯了，往往就會後悔莫及，因為不知道何年何月何地，才會出現下一對自己鍾愛的款式，在這種不容差錯的情況下，人們對潮流知識與歷史的重視，自然會濃厚得多，在得到球鞋之後，也會更加珍惜，通常一穿就是數年……」

「可惜現在的情況就不同了，無論是球鞋產品抑或是知識也好，人們都好像是唾手可得似的，而正正是一切也如斯容易得到，新一代對知識的重視程度卻反而大減，輕鬆地上網抽籤買鞋，買鞋之後立即影相Post到ig炫耀，著了三數次之後就拿到交易市場轉售，再購買下一對限定球鞋，如斯周而復始，鞋就的確是買過了許多，但知識與文化深度卻未曾累積過多少，這種走馬看花式的潮流，其實並不見得當真如何大趣。」