美斯創立個人品牌Messi　他是要挑戰球場死敵C朗拿度的CR7？

美斯（Lionel Messi）作為頂尖足球員，其球技毋庸置疑，但他的Fashion sense卻一直為人垢病。 2012年Ballon d’Or ceremony上穿著的波點西裝配波點煲呔令人議論紛紛、曾被取笑衣著像是陪同兒子去舞會的父親。就連他效力的球隊巴塞羅拿也曾認為不懂穿衣之道，只會穿牛仔恤衫。 美斯即將推出個人時裝系列Messi，大家又會否挑戰？

Ginny Hilfiger 1月時宣佈會為美斯的品牌設計衣服。（IG@ginnyhilfiger）

一間名為MGO的公司將在七月推出以名為「Messi」的服飾系列，並由Tommy Hilfiger的妹妹Ginny Hilfiger作為創意總監。系列以男裝為主，亦會生產數款女裝上衣，部分衣服還有美斯的親筆簽名，得到的幸運兒買衫之餘還可以得到簽名，完全值回票價！系列會於七月正式在網上平台The Messi Store發售，並實行「每周一drop」的政策，每星期推出新產品。

除此之外，九月中還會與在Savile Row中工作的裁縫Richard James合作推出Messi x Richard James的聯乘系列，將會在London Persona發售。天貓亦計劃在今年秋天建立一個美斯的店舖。

雖然大家都批評美斯的衣著品味，但除了Nike、adidas等運動品牌賞識他外，還有Dolce&Gabbana，他曾成為模特兒為品牌拍攝一輯時裝照片。而在芸芸的時裝品牌中，美斯私底下頗喜歡Gucci，尤其是印有獅子圖案的款式，不時穿上獅子印花的Gucci T恤上街。